Petrobras abre licitação para plataforma que vai ampliar oferta de gás do pré-sal

A Petrobras abriu nesta sexta-feira (3) licitação para a última das 12 plataformas de produção de petróleo previstas para o campo de Búzios, o maior produtor do país, que vai ampliar a entrega de gás natural do pré-sal no continente.

A plataforma, chamada de P-91, terá capacidade para processar 180 mil barris de petróleo e 12 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Estará conectada ao gasoduto Rota 3, que liga o pré-sal da Bacia de Santos ao Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí (RJ).

Será ligada também a outras plataformas de Búzios contratadas no governo Jair Bolsonaro sem equipamentos para processar gás natural e funcionará como uma espécie de hub para o transporte do combustível ao continente.

"Alguns projetos de Búzios, quando foram planejados, não incluíam a exportação de gás, mas a reinjeção total [do combustível nos poços]", disse a diretora de engenharia, tecnologia e inovação da Petrobras, Renata Baruzzi.

A nova plataforma terá capacidade de enviar 5,5 milhões de metros cúbicos de gás natural ao continente -3,5 milhões de sua própria produção e 2 milhões de outras plataformas. Em um primeiro momento, deve ser interligada à P-82.

Baruzzi explicou que a possibilidade de trazer gás de outras plataformas pode ajudar na produção futura de petróleo, já que muitas unidades acabam sendo desativadas quando os volumes de gás natural se tornam grandes demais para extrair o petróleo.

Assim, ela pode ser futuramente conectada a outras plataformas, ajudando a aliviar o excesso de gás.

A licitação da P-91 prevê um prazo de 180 dias para que interessados apresentem propostas. A expectativa da Petrobras é que a nova unidade entre em operação apenas depois de 2030, contribuindo para que Búzios atinja um pico de produção de 1,8 milhão de barris de petróleo em 2033.

O campo já tem seis plataformas em operação, e produziu em agosto 821 mil barris de petróleo por dia, o equivalente a 20% da produção nacional no mês. Ultrapassou pela primeira vez Tupi, também no pré-sal, que produziu 780 mil barris por dia em agosto.

A sétima unidade, P-78, chegou ao Brasil no fim de setembro e deve começar a produzir petróleo ainda este ano.

Baruzzi afirmou que, para reduzir o preço da P-91, a Petrobras fez diversas consultas ao mercado e acatou sugestões de simplificação de equipamentos. "É uma plataforma bem mais enxuta que plataformas anteriores", disse.

Uma das medidas nesse sentido foi reduzir o número de funcionários a bordo de 240 para 180, o que reduziu as dimensões de sistemas de ar condicionado, tratamento de esgoto e energia, entre outros.