Mercado Público celebra 156 anos com festa e programação cultural em Porto Alegre

O Mercado Público de Porto Alegre completa nesta sexta-feira (3) 156 anos e segue reafirmando seu papel como símbolo de resistência, diversidade e identidade cultural da capital gaúcha. Para marcar a data, uma programação especial de um mês foi organizada, reunindo atividades culturais, esportivas e gastronômicas. A abertura oficial das comemorações ocorreu na quinta-feira (2), mas o ponto alto da celebração foi o tradicional parabéns desta sexta, com participação da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, que emocionou o público. Logo após, houve distribuição gratuita de bolo e refrigerante para frequentadores e turistas que lotaram os corredores do Mercado.

O gestor do complexo, Ronaldo Pinto Gomes, destaca que a festa vai além da data simbólica. “Nós temos um mês inteiro de atividades em comemoração ao aniversário do Mercado. Hoje tivemos o bolo, amanhã acontece a meia maratona. Depois teremos duas noites de samba, um show de jazz, um evento cultural com a Feira do Livro e, no final do mês, uma parrilla solidária e cachorro-quente para as crianças, com pipoca e homenagens. O encerramento será no dia 31 de outubro”, conta.

Para além do comércio, o Mercado Público representa a memória viva da cidade. Construído entre 1863 e 1869, ainda no período imperial, foi o primeiro centro de abastecimento do Brasil. “Sem dúvida alguma, o Mercado é a alma de Porto Alegre e o coração do centro da cidade. Aqui circulam todas as camadas sociais e econômicas, de forma democrática”, acrescenta Gomes.

Essa visão é compartilhada pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que vê no Mercado um símbolo de superação e de conexão cultural. “O Mercado é a alma não só do centro histórico, mas da cidade como um todo. Ele enfrentou incêndios e duas grandes enchentes, em 1941 e 2024, quando se perdeu tudo. Mesmo assim, reabriu e continua sendo símbolo de resistência. Comemorar seus 156 anos é motivo de alegria”, afirmou.

O prefeito também ressaltou os investimentos na modernização do espaço. Segundo ele, R$ 12 milhões foram aplicados na reabertura do segundo piso e há novos projetos em andamento para revitalizar toda a região central. “Quero aproveitar para fazer um convite: que as pessoas venham morar no Centro. Não há revitalização sem vivência urbana. O Mercado é um dos principais atrativos para trazer novamente moradores para a região”, disse.

Para o comerciante Jean Ferreira, que trabalha há 12 anos na Banca 43, que opera no Mercado Público há 77 anos, o momento é de celebrar a recuperação do espaço após períodos difíceis. “Depois da tragédia do ano passado, recebemos bastante visitantes de fora. Eventos como a meia maratona internacional também têm atraído muita gente. É fundamental preservar o patrimônio histórico, mas cada lojista vem se adequando para atender melhor o público e conquistar novos clientes”, explica.

A fidelização, no entanto, continua sendo um dos pontos fortes. Clientes atravessam a cidade - e até mesmo a Região Metropolitana de Porto Alegre em busca da variedade e qualidade que só o Mercado oferece. É o caso de Manuel Tadeu da Silva, morador de Guaíba, que não abre mão de fazer compras no local. “Vale a pena sair de Guaíba para vir até aqui, pelo preço e também porque encontro várias coisas no Mercadão. Hoje mesmo vim comprar peixe”, conta.

Programação – Aniversário de 156 anos do Mercado Público

02/10 às 15h – Missa em homenagem ao Mercado

03/10 às 12h – Parabéns com concerto da Orquestra Jovem do RS e bolo de aniversário

03/10 às 15h – Programa Gaúcha Mais ao vivo

04/10 às 11h30 – Exposição A Força da Memória: 20 anos do livro Negro em Preto e Branco – História fotográfica da população negra de Porto Alegre; Hino de Porto Alegre com Ricardo Cordeiro; show Força da Memória com Banda Puro Asthral

05/10 às 6h – 1ª Meia Maratona do Mercado

10/10 às 19h – Noite de Samba

17/10 às 19h – Noite de Samba

23/10 às 19h – Noite de Jazz

30/10 às 12h – Celebração de Matriz Africana em homenagem ao Mercado