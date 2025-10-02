Entidades promovem debate sobre humanização no varejo

A Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), em parceria com a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDLPOA), Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região (Sindha) e Sindicato do Sistema Comércio (Sindilojas RS), promove, no dia 9 de outubro, das 13h30 às 17h, o evento: “Comunicação no Varejo – O lado humano do atendimento em vendas”, no Palácio do Comércio, sede da ACPA.

A proposta do evento é debater a presença da Inteligência Artificial nos processos diários, no atendimento no varejo e como ela está interferindo no desenvolvimento dos negócios.

“Vivemos um momento em que estamos lidando tanto com a inteligência artificial, oratórias virtuais, menus digitais, que não se consegue mais falar com as pessoas. Está havendo um distanciamento da humanização. Precisamos refletir sobre o assunto”, afirmou Suzana Vellinho Englert, presidente da Associação Comercial de Porto Alegre.

O presidente da CDLPOA, Irio Piva, falou sobre a importância da humanização na relação com o cliente. "Há um movimento global por cada vez mais personalizar o atendimento dos clientes, e isso não significa apenas falar sobre o produto certo com o consumidor certo, mas também usar a comunicação mais apropriada para humanizar esse contato e gerar empatia. Assim, conversarmos sobre o lado humano do atendimento em vendas se torna essencial para traduzir a automatização dos processos digitais em atendimentos mais humanizados que fidelizem os clientes", argumentou Piva.

Além de Irio Piva, o evento contará com a presença de outros três panelistas: Tiago Schmitz, criador da Charlie; Tatiana Druck e Raúl Copetti, respectivamente sócia-administradora e idealizador da Sabor de Luna.