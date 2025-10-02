Porto Alegre sediará Congresso Brasileiro de Economia

Um dos eventos mais importantes da área econômica acontecerá em Porto Alegre, de 6 a 10 de outubro. O 26º Congresso Brasileiro de Economia (CBE) reunirá, no Plaza São Rafael Hotel, mais de 50 especialistas, durante palestras, debates e gincanas para estudantes de Economia. Com o tema "Desenvolvimento Sustentável: Reconstrução, Desafios e Oportunidades", o evento é uma promoção do Conselho Federal de Economia (Cofecon) em parceria com o Conselho Regional de Economia do RS (Corecon-RS).

Entre os palestrantes, estarão o presidente do IBGE, Márcio Pochmann, o assessor da presidência e membro da Comissão de Estudos Estratégicos do BNDES, Antonio Corrêa de Lacerda, o diretor e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, da Unicamp, Marcelo Manzano, e o professor da FGV/ IBRE, Samuel Pessôa. Como palestrante internacional, o Congresso traz a professora de Economia da Saúde, Céu Mateus, da Universidade de Lancaster. Doutora em Economia da Saúde Pública, é presidente da Associação Portuguesa de Economia da Saúde (Apes) e fundadora da European Association of Health Economics (EuHEA).

“É uma alegria trazer este evento para Porto Alegre, depois de 30 anos que não acontecia aqui”, festeja o presidente do Corecon-RS, Rodrigo Salvato de Assis. De acordo com o dirigente, estão sendo esperadas mais de 500 pessoas, entre economistas, estudantes e profissionais interessados no tema. Para Salvato, o debate sobre o tema da sustentabilidade é fundamental para o Rio Grande do Sul, após ter passado pelos efeitos da crise climática no ano passado.

Também serão tratados reforma tributária, crescimento econômico, comércio internacional, agronegócio, desigualdades regionais, inovação, economia comportamental, educação financeira e o papel do Estado na neoindustrialização. A programação conta ainda com fóruns especiais, como o Fórum da Mulher Economista e Diversidade e o Fórum de Perícia Econômico-Financeira, além do tradicional Desafio dos Estudantes de Ciências Econômicas do RS e a Gincana Nacional de Economia.

O 26º CBE tem como objetivo reunir, presencialmente, profissionais como peritos, consultores, técnicos, analistas, gestores de empresas, funcionários governamentais, acadêmicos, professores e pesquisadores de todo o país. Também haverá a mobilização de 300 estudantes das áreas de economia e correlatas, tanto de nível superior quanto de nível médio. Além disso, espera-se um grande número de participantes de forma virtual.

A abertura oficial do evento acontece na terça-feira, dia 7, com a palestra da presidente do Confecon, Tania Cristina Teixeira, e pelo presidente do Corecon-RS, Rodrigo Salvato de Assis. Na quarta-feira, das 16h às 17h, acontece o debate Economia Criativa, Turismo e Esportes, com a participação de Abdon Barretto Filho (Corecon-RS), Leandro Antonio de Lemos (PUCRS) e Luiz Alberto de Souza Aranha Machado

(Univ. Fernando Pessoa, de Portugal. A mediação será do editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling.