Brasileiros fizeram 20,6 milhões de viagens em 2024, diz IBGE; gasto sobe a R$ 22,8 bi

No ano de 2024, os brasileiros viajaram ligeiramente menos, mas gastaram mais com turismo. Foram realizadas 20,6 milhões de viagens no País, um leve recuo de 0,1% em relação ao resultado registrado em 2023. Já os gastos totais em viagens nacionais com pernoite subiram a R$ 22,8 bilhões em 2024, um aumento de 11,7% em relação aos R$ 20,4 bilhões despendidos em 2023. O gasto médio em viagens nacionais com pernoite subiu de R$ 1.706 em 2023 para R$ 1.843 em 2024.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) - Turismo 2024 e foram divulgados nesta quinta-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A proporção de domicílios brasileiros em que algum morador viajou caiu de 19,8% em 2023 para 19,3% em 2024, embora o número absoluto de lares com algum viajante tenha se mantido estável em 15,0 milhões.

A pesquisa mostra que ninguém viajou no ano passado em 80,7% das casas brasileiras, o equivalente a 62,8 milhões de lares sem qualquer viajante.

Falta dinheiro

A realização de viagens guarda relação com a renda disponível das famílias. Em 2024, no grupo de domicílios com rendimento domiciliar per capita de quatro ou mais salários mínimos, 45,7% registraram viagem de algum morador.

Por outro lado, no grupo de domicílios com rendimento domiciliar per capita menor que meio salário mínimo, apenas 10,4% registraram alguma viagem de morador, ou seja, não houve ocorrência de viagem em cerca de 90% dos domicílios nesta faixa de rendimento per capita mais baixa.

A falta de dinheiro ainda é o principal motivo para a ausência de viagens, mencionado por 39,2% dos domicílios em 2024. Outras justificativas apontadas para a ausência de viagens foram a falta de necessidade de viajar (mencionada por 18,4% dos lares sem viagens em 2024); falta de tempo (19,1%); falta de interesse (8,9%); não ser prioridade (7,5%); e problemas de saúde (3,8%).

Turismo x trabalho

Quanto à finalidade das viagens feitas, 17,6 milhões foram particulares e 3,0 milhões foram profissionais em 2024.

Entre as viagens realizadas com finalidade pessoal, o lazer foi o principal motivo apontado (39,8%), seguido por visita ou evento de familiares e amigos (32,2%). A busca por sol e praia respondeu por 44,6% do total das viagens de lazer.

Entre as viagens profissionais, 82,7% delas eram para negócio ou trabalho e 11,8% foram para eventos e cursos para desenvolvimento profissional.

A pesquisa mostra que 96,7% das viagens feitas em 2024 foram domésticas, para um destino nacional. As demais 3,3% foram internacionais.