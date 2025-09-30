Dólar recua em meio à formação da Ptax, dados internos e risco de shutdown nos EUA

O dólar volta a operar em queda no mercado à vista na manhã desta terça-feira (30), alinhado à desvalorização da divisa americana no exterior, diante do risco de paralisação do governo dos EUA, e em dia de disputa técnica da Ptax.

A fraqueza no câmbio pressiona os juros futuros para baixo, após também a taxa de desemprego na Pnad Contínua vir dentro do esperado no mês passado. Além disso, o setor público consolidado mostrou déficit menor do que as estimativas em agosto.

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,6% no trimestre encerrado em agosto, conforme dados do IBGE, igual à mediana das projeções de analistas. O índice caiu em relação ao mesmo período de 2024 (6,6%) e se manteve estável em relação a julho. O rendimento real médio foi de R$ 3.488, estável no trimestre e com alta de 3,3% em 12 meses. A massa de rendimento chegou a R$ 352,6 bilhões, com crescimento de 1,4% no trimestre e 5,4% no ano.

setor público consolidado teve um déficit primário de R$ 17,255 bilhões No campo fiscal, em agosto, o, melhor que a previsão do mercado (R$ 19,10 bilhões) e o menor resultado para o mês desde 2021. No acumulado de janeiro a agosto de 2025, o déficit foi de R$ 61,792 bilhões (0,74% do PIB), puxado pelo governo central (R$ 84,618 bilhões). Estados e municípios tiveram superávit de R$ 31,117 bilhões, enquanto as estatais registraram déficit de R$ 8,291 bilhões.

Tem ajudado também o real as mensagens conservadoras do Banco Central sobre a desancoragem das expectativas de inflação e de que mira o centro da meta de 3%. Reforçam expectativas de manutenção da Selic pelo menos até o fim deste ano, o que é positivo para o carry trade e os ativos locais, segundo analistas.

presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com três vetos as mudanças na Lei da Ficha Limpa Na política, o, aprovadas pelo Congresso. Ele vetou os trechos que reduziam o prazo de inelegibilidade de políticos condenados, mantendo a regra atual: inelegibilidade durante o mandato e por mais oito anos após seu término.

Já no front comercial, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior prorrogou por até cinco anos a aplicação de direito antidumping definitivo sobre alhos frescos ou refrigerados da China e sobre laminados de aço chineses

No exterior, vem crescendo a percepção sobre possíveis novos cortes de juros nos EUA neste ano. E dados industriais divulgados na China foram um pouco mais animadores.

O vice-presidente do Fed, Philip Jefferson, disse hoje que as incertezas para a perspectiva econômica são particularmente elevadas e que o mercado de trabalho nos EUA se enfraquece e, sem apoio, pode enfrentar dificuldades. O Fed retomou corte de juro, de 25 pb, na reunião de setembro, à faixa de 4,00% a 4,25% ao ano.