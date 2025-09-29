Porto Alegre,

Publicada em 29 de Setembro de 2025 às 11:19

Morre vice-presidente da Unicred, Antônio César de Oliveira Cé

Antônio César de Oliveira Cé começou no cooperativismo em 1996, na Unicred Pelotas

Unicred/Divulgação/JC
O vice-presidente da Unicred, Antônio César de Oliveira Cé, morreu na tarde do dia 28 de setembro. Sua caminhada no cooperativismo começou em 1996, na Unicred Pelotas, e sempre foi pautada pela dedicação, pelo exemplo e pela visão de futuro.
Nos últimos anos, esteve à frente como Presidente do Conselho de Administração da Unicred Integração e da Unicred Central Geração, conduzindo períodos de expansão e grandes conquistas. Atualmente, exercia a vice-presidência do Conselho de Administração da Unicred Brasil.

Cé acreditava no poder das pessoas, no valor das relações e no propósito de transformar vidas por meio do cooperativismo. "Seu legado permanecerá para sempre na história da Unicred e na memória de todos que tiveram o privilégio de compartilhar dessa jornada ao seu lado. Manifestamos nossos sentimentos à família, aos amigos e a todos que hoje sofrem com sua partida", divulgou a Unicred por meio de nota. 

