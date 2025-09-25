Bolsas da Ásia fecham perto da estabilidade, após NY acumular perdas pelo 2º dia seguido

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única e próximas da estabilidade nesta quinta-feira (25), após Wall Street acumular perdas pelo segundo pregão seguido e em meio à ausência de catalisadores locais.

O índice japonês Nikkei subiu 0,27% em Tóquio, ao novo patamar recorde de 45.754,93 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi teve perda marginal de 0,03% em Seul, a 3.471,11 pontos, o Hang Seng caiu 0,13% em Hong Kong, a 26.484,68 pontos, e o Taiex recuou 0,66% em Taiwan, a 26.023,85 pontos.

LEIA TAMBÉM: Comissão do Senado aprova reforma do Imposto de Renda

Na China continental, o Xangai Composto ficou estável, em 3.853,30 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,15%, a 2.509,29 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York caíram pelo segundo dia consecutivo, pressionadas por ações de tecnologia e repercutindo ainda recentes sinais de cautela do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em relação à possibilidade de mais cortes de juros, após a redução inicial da semana passada. Na Oceania, a bolsa australiana terminou a sessão em Sydney com ligeira alta de 0,10% no índice S&P/ASX 200, a 8.773,00 pontos.