ExpoBento abre venda de espaços para sua 34ª edição

Empreendedores interessados em expor na ExpoBento podem começar a garantir presença na feira multissetorial da Serra. Está aberto o período de comercialização de espaços do evento marcado para ocorrer de 4 a 14 de junho de 2026.

Os primeiros dias de venda apresentam-se como os mais vantajosos aos futuros expositores. Nessa fase inicial, é mais fácil escolher os espaços expositivos desejados para expor produtos ou serviços. Outro diferencial está no pagamento dos espaços. Quem se adianta garante maior parcelamento do investimento.

ExpoBento “Aestá consolidada no calendário, há mais de 30 anos no mercado transformando oportunidades em negócios por sua credibilidade e seriedade em fazer do expositor o ímã que atrai o visitante - um público qualificado, sempre em busca de boas compras”, diz Carlos Lazzari, presidente do CIC-BG, entidade promotora da feira.

Em 2025, a 33ª ExpoBento recebeu mais de 280 mil visitantes, reuniu 515 expositores e movimentou R$ 60 milhões de negócios. Anual, a ExpoBento está segmentada em espaços como moda, agroindústria, móveis, decoração, imóveis, automóveis, variedades, entre outros.