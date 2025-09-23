Haddad diz esperar que Lula sancione a reforma do IR em outubro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (23), esperar que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sancione até outubro a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. O projeto de lei que traz a medida ainda precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.

Segundo Haddad, a isenção fiscal já está madura, mas as compensações ainda não. "Agora, eu acho que o Congresso está muito maduro para aprovar a isenção. O problema é aprovar a compensação, que é o andar de cima", disse, em entrevista ao portal ICL Notícias.

Ainda assim, ele declarou que será a maior isenção dada por um governo, saindo de R$ 1,9 mil para R$ 5 mil e que são 20 milhões de pessoas que vão deixar de pagar esse imposto sobre seus salários.

"A lei, na minha opinião, vai ser sancionada em outubro. Ou seja, nós vamos para 20 milhões de pessoas que vão deixar de pagar o Imposto de Renda durante este mandato", afirmou o ministro da Fazenda.

Essa seria, segundo ele, uma oportunidade importante de o Congresso colocar o Brasil na rota da igualdade social. "É uma oportunidade muito importante de colocar o Brasil nessa rota da justiça social, na rota do combate à desigualdade", afirmou.