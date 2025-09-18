Porto Alegre,

Não há clima para uma nova reforma da Previdência agora, afirma ministro Wolney Queiroz

Ministro da Previdência Wolney Queiroz afasta nova reforma imediata

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, disse nesta quinta-feira, 18, que não há clima para uma nova reforma da Previdência atualmente. Ele participou do programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).
Segundo o ministro, qualquer medida desse tipo, se fosse feita, deveria ser realizada no começo de um novo governo.
Ele afirma, entretanto, ser refratário a uma nova reforma ampla porque as mudanças normalmente miram "piorar as condições para os trabalhadores", como aumentar o tempo de trabalho. "A gente não pode fazer com que a conta sempre recaia sobre as pessoas que trabalham", declarou.
O ministro disse que reforma da Previdência feita pelo governo do ex-presidente Michel Temer foi "apenas para economizar".
Para Wolney, o financiamento previdenciário é um problema mundial, mas a solução é fazer com que o sistema seja mais confiável para aumentar a base de arrecadação.
"Reforma da Previdência, se um dia for necessária, tem que ser feita com a participação ampla da sociedade", afirmou o ministro.

