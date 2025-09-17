Carro movido a energia solar será apresentado em Porto Alegre

O projeto Solar Butterfly, que por meio de um veículo alimentado por painéis fotovoltaicos busca incentivar a conscientização quanto a questões como a mudança climática, transição energética, sustentabilidade e conceitos dessa natureza, passará pela capital gaúcha, na próxima segunda-feira (22), às 14h. A apresentação da proposta será realizada no auditório do prédio Parobé (faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Ufrgs) e depois haverá a demonstração do carro solar no estacionamento da Engenharia da Ufrgs, no campus Centro (rua Sarmento Leite, 425).
O professor do Laboratório de Energia Solar da Ufrgs Fabiano Perin Gasparin detalha que a ação envolve uma turnê mundial que foi concebida na Universidade de Lucerna, na Suíça. “O objetivo da jornada é movimentar as pessoas, criar engajamentos e inspirar”, reforça. Ele explica que se trata de um veículo elétrico, da Tesla, que puxa um trailer (que também é habitável), equipado com painéis solares que são capazes de carregar o carro.
Gasparin ressalta que, quando estacionado, esse trailer “abre as asas”, para aumentar a área de exposição dos painéis fotovoltaicos. Devido ao fato de nessa condição o conjunto lembrar o formato de uma borboleta, o projeto leva o nome de Solar Butterfly (borboleta, em inglês). De acordo com os desenvolvedores da solução, é “uma verdadeira minicasa com cozinha, banheiro, chuveiro, água encanada, ar-condicionado e até seis camas”.
Solar Butterfly/Reprodução/JC
A partir dos painéis fotovoltaicos, é necessário aproximadamente um dia para fazer a carga completa do veículo, o que lhe permite uma autonomia teórica de 220 quilômetros. O professor informa que, em dias chuvosos, o carro também pode ser recarregado de maneira convencional, plugado em uma estação de carga de veículos elétricos.
A iniciativa foi criada em 2022, já tendo passado por 43 países. Há cerca de uma semana, chegaram ao Uruguai e, depois de passar na capital gaúcha, vão seguir por outros estados brasileiros, com o plano de ir até Belém, no Pará, onde acontecerá a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em novembro. Durante o percurso, o veículo irá parar em lugares como escolas e universidades para realizar eventos semelhantes ao que será feito em Porto Alegre. Nessas paradas, serão realizadas palestras quanto às soluções ecológicas e técnicas do veículo.
Para Gasparin, a mobilidade elétrica é um caminho sem volta, mas ainda há alguns desafios a serem superados. No Brasil, particularmente, ele cita a necessidade de uma ampliação da estrutura de recargas desses veículos nas estradas. Contudo, o professor enfatiza que a iniciativa apresenta vantagens como reduzir os impactos ambientais, principalmente nos ambientes urbanos. “O ar das cidades fica melhor”, salienta o professor.