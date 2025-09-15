Principal negociador comercial da China confirma acordo preliminar com EUA sobre TikTok

O principal negociador comercial da China, Li Chenggang, confirmou, nesta segunda-feira, 15, ter fechado acordo preliminar para solucionar a operação do TikTok nos Estados Unidos, durante reunião com autoridades norte-americanas em Madri, na Espanha.

Em coletiva de imprensa, Li Chenggang disse que um entendimento é de interesse das duas partes, embora não tenha fornecido detalhes mais claros sobre os termos do acordo.

Segundo ele, Pequim se opõe à instrumentalização e politização da tecnologia e do comércio bilateral.

"Nunca vamos buscar acordo em detrimento dos nossos princípios, interesses das empresas e justiça internacional", garantiu o negociador.