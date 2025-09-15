Inadimplência empresarial atinge 428 mil CNPJs no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul fechou julho de 2025 com 428,2 mil empresas negativadas, número 18,3% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado. O crescimento supera a média nacional, que foi de 15,9% no período, e coloca o Estado em quinto lugar entre os que mais acumulam CNPJs inadimplentes no País, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná

O Indicador Serasa Experian mostra que, nos últimos 12 meses, o RS adicionou mais de 66 mil empresas à lista de inadimplentes. O movimento foi constante: em janeiro, eram 366 mil, número que avançou mês a mês até o recorde atual. Só entre junho e julho, houve alta de 3,3%, acima da média nacional de 2,6%.

“Esse crescimento mais acelerado revela que as empresas gaúchas enfrentam um ambiente ainda mais desafiador que o do restante do País”, analisa a economista da Serasa, Camila Abdelmalack.

No Brasil, o cenário também é preocupante: são 8 milhões de empresas com contas em atraso , maior patamar da série histórica. Destas, 7,6 milhões correspondem a micro e pequenas empresas, justamente as que mais sofrem com juros elevados e crédito restrito.

“Desde o início do ano vimos recorde atrás de recorde. Hoje, um CNPJ inadimplente acumula em média sete negativações no País, o que mostra a dificuldade de voltar à adimplência. Além disso, o valor médio das dívidas cresceu acima da inflação, indicando um endividamento estrutural maior por parte das empresas”, explica Camila.

Segundo a economista, o segundo semestre pode trazer novos obstáculos. “As projeções de desaceleração da atividade econômica devem pressionar ainda mais a margem de lucro, principalmente das empresas menores. O Rio Grande do Sul, por ter forte peso industrial e por carregar os efeitos das enchentes e estiagens, pode sentir esse impacto de forma mais intensa”, continua.

Agro e enchente puxam os efeitos no Estado

A pressão é visível nos números. No RS, cada empresa negativada carrega em média dez dívidas , três a mais que o cenário nacional. A dívida média subiu de R$ 28,4 mil para R$ 31,7 mil em um ano, enquanto o tíquete médio passou de R$ 2.799,13 para R$ 3.137,99.

O recorte setorial mostra que o setor de Serviços concentra mais da metade das empresas inadimplentes, seguido por Comércio e Indústria. No caso gaúcho, segmentos como turismo, restaurantes e lazer têm sofrido retração, com reflexos também na indústria metalmecânica.

“Quando as pessoas cortam gastos com viagens ou restaurantes, a cadeia inteira sente. Essa queda do consumo chega rapidamente ao comércio e depois à indústria”, avalia a economista da Serasa.

Para a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul ( Federasul), o agravante local está no agro. “Se o produtor deixa de consumir, a indústria não vende e o comércio também sente. Vivemos uma bola de neve em ritmo acelerado”, afirma Douglas Ciechowicz , vice-presidente de micro e pequenas empresas da entidade. o , não foi para investimento, mas para quitar dívidas caras contraídas após a enchente histórica de 2024. Além disso, ele lembra que a maioria dos pedidos de crédito do projeto Estímulo (parceria entre a Federasul e o Fundo de Impacto Estímulo) , não foi para investimento, mas para quitar dívidas caras contraídas após a enchente histórica de 2024

Ciechowicz alerta para as consequências imediatas de uma negativação. “A empresa perde acesso ao crédito, não consegue renovar estoque, pagar frete ou recolher tributos. Isso trava a cadeia inteira e aumenta o risco de fechamento de negócios e demissões.” Segundo ele, olhando para o futuro, o agro, responsável por grande parte da atividade econômica do Estado, pode ser tanto a alavanca da recuperação quanto o gatilho de uma crise prolongada.

“O risco é grande para a safra de 2026 se nada for feito. O produtor não pediu perdão de dívidas, apenas o alongamento delas, mas recebeu novos empréstimos com juros altos. O que se precisa é crédito subsidiado que permita quitar dívidas antigas e garantir o novo plantio”, diz.