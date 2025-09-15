PIB do G20 ganha força e cresce 0,9% no 2º tri, com destaque para EUA; Brasil decepciona

O Produto Interno Bruto (PIB) do G20, como é conhecido o grupo das 20 maiores economias do mundo, cresceu 0,9% no segundo trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, de acordo com dados preliminares de relatório publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta segunda-feira (15). O resultado mostra que a economia do G20 ganhou força em relação ao primeiro trimestre, quando o PIB do grupo teve expansão de 0,7%.

Do primeiro para o segundo trimestre, houve forte recuperação nos EUA (de -0,1% a 0,8%) e Coreia do Sul (de -0,2% a 0,7%). Avanços expressivos também foram vistos na Turquia (de 0,7% a 1,6%), na África (de 0,1% a 0,8%) e na Arábia Saudita (de 1,1% a 1,7%), detalha a OCDE.

Por outro lado, o crescimento arrefeceu no Brasil (de 1,3% a 0,4%), assim como no Reino Unido (de 0,7% a 0,3%), na Índia (de 2% a 1,7%) e na China (de 1,2% a 1,1%), mostra o relatório.

Na comparação anual, o PIB do G20 cresceu 3,5% no segundo trimestre, também apontando melhora em relação ao ganho de 3,3% do trimestre anterior.