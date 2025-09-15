80 mil empregadores serão notificados para regularizar FGTS

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) iniciará, nesta quarta-feira (17), uma ação voltada à regularização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de trabalhadoras e trabalhadores domésticos.

LEIA MAIS: Transação tributária oferece condições facilitadas para pequenos negócios regularizarem débitos

Mais de 80 mil empregadores cadastrados receberão avisos no Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET) sobre possíveis irregularidades no cumprimento da legislação trabalhista.

Segundo o ministério, as notificações foram elaboradas a partir do cruzamento de dados do eSocial com as guias registradas e pagas à Caixa Econômica Federal, que apontam indícios de débitos no recolhimento do FGTS. No primeiro momento, a iniciativa terá caráter de orientação, com regularização voluntária até o dia 31 de outubro.

Depois desse prazo, os empregadores que não regularizarem sua situação poderão ter os processos encaminhados para notificação formal e levantamento oficial dos débitos.

Para evitar a perda de prazos e possíveis prejuízos legais e trabalhistas, o ministério recomenda que os empregadores acompanhem regularmente as mensagens enviadas pelo DET.

No total, 80.506 empregadores estão registrados no DET, responsáveis por 154.063 postos de trabalho doméstico em todo o país. De acordo com o MTE, o montante devido ao FGTS ultrapassa R$ 375 milhões.

Na análise por estados, São Paulo lidera em números absolutos, com 26.588 empregadores, 53.072 trabalhadores e uma dívida de R$ 135 milhões. O MTE destaca ainda que Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia também apresentam valores expressivos, refletindo sua concentração populacional e econômica. Estados como Roraima, Amapá e Acre registram os menores volumes, com débitos inferiores a R$ 1 milhão.

O que é o DET?

O DET é a plataforma oficial de comunicação entre a inspeção do trabalho e os empregadores, incluindo os domésticos. Por meio dele, são disponibilizados atos administrativos, procedimentos fiscais, intimações, notificações, decisões administrativas e avisos em geral.