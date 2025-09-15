Calçadista Mulher Sofisticada encerra atividades em Três Coroas

A produtora de calçados Mulher Sofisticada, de Três Coroas, no Vale do Paranhana, encerrou as atividades na manhã desta segunda-feira (15). A empresa vai ingressar com pedido de autofalência nesta semana em razão das dívidas acumuladas nos últimos anos, de R$ 18,3 milhões.

Fundada em 2012, a fábrica produzia calçados femininos para grandes marcas nacionais. A produção chegava a 3,7 mil pares por dia. A crise começou em 2018, quando um dos principais clientes deixou de efetuar seus pagamentos.

Pouco depois, com a pandemia, em 2020, a empresa passou a operar com apenas 50% da capacidade, prejudicando ainda mais os negócios. Na sequência, em 2022, dois dos principais clientes faliram e deixaram de honrar suas obrigações. O agravamento ocorreu em 2024, com as consequências das enchentes no Estado e, neste ano, o tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos também impactou negativamente a calçadista.

Segundo o escritório MSC Advogados, responsável pelo processo, houve tentativa de renegociação do passivo. A iniciativa, porém, não teve êxito, o que levou a companhia a encerrar suas atividades.

“Lamentamos muito. Com certeza é um dia triste para todos nós, mas precisamos encerrar para garantir o pagamento dos direitos trabalhistas e outros débitos”, disse João Batista, diretor da calçadista.