Publicada em 14 de Setembro de 2025 às 17:40

Leite destaca potencialidades do RS no encontro Indústria, Energia e Futuro, em SP

Leite apresentou um resumo da jornada do equilíbrio fiscal promovida pelo Estado nos últimos anos

Mauricio Tonetto / Secom/divulgação/jc
O governador Eduardo Leite participou na sexta-feira (12), da abertura do evento “Indústria, Energia e Futuro”, promovido pela Invest RS em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI). O encontro ocorreu na sede da CNI, em São Paulo, reunindo lideranças empresariais, autoridades e especialistas para discutir os principais temas que estão moldando a nova indústria brasileira.
Leite apresentou um resumo da jornada do equilíbrio fiscal promovida pelo Estado nos últimos anos, que resultou na retomada da capacidade de investimentos e na reorganização da máquina pública. O governador também falou sobre a vocação industrial gaúcha e destacou as potencialidades do Estado no setor.
“O Rio Grande do Sul se posiciona aos olhos dos investidores de maneira estratégica, com bases sólidas e dados que atestam a competitividade do nosso Estado. Somos a 5ª maior economia do país, com empresas de referência nacional e internacional, parque industrial robusto, formação qualificada de capital humano e sustentabilidade fiscal. Além disso, temos uma máquina pública funcionando melhor para oferecer um ambiente atraente a quem empreende e mais segurança jurídica e desburocratização ao mercado”, destacou Leite.
Os processos de transição energética que estão sendo estimulados em diversas frentes no RS também foram abordados, especialmente o incentivo à produção de hidrogênio verde. “Temos um potencial de geração de energia renovável enorme, que já é uma realidade. E com a demanda industrial no Estado, estamos promovendo ações para incentivar o desenvolvimento da cadeia do hidrogênio verde. Lançamos um edital de R$ 100 milhões para a subvenção de projetos visando à implantação das primeiras plantas do tipo no Rio Grande do Sul, buscando não apenas exportação, mas também o atendimento a uma grande demanda interna”, disse o governador.
O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, enfatizou a importância da divulgação ativa do RS e de seus atrativos – que é o objetivo de encontros como o promovido nesta sexta.  “A agenda da Invest RS tem sido de promoção do Estado no mundo inteiro. Esse é mais um evento inserido no que estamos fazendo ao longo dos últimos nove meses, desde que a agência foi criada para mostrar o que o Rio Grande do Sul já é e já faz”, afirmou. “Muitas vezes o que falta é o conhecimento do que temos no Estado, para que as oportunidades se abram e empresas descubram que possuímos ativos que as interessam.”
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, também participou do encontro e sintetizou as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Estado. “A iniciativa tem nos guiado na construção de um Estado moderno, inovador e preparado para os desafios globais. Os resultados já aparecem quando contabilizamos a atração de investimentos privados bilionários em setores estratégicos e fortalecemos nossa posição como referência nacional em inovação e sustentabilidade”, disse.
 

