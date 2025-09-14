Copom deve manter Selic em 15% ao ano e suavizar discurso após ver cenário mais favorável

O Comitê de Política Monetária (Copom) deve manter na próxima quarta-feira a taxa básica de juros (Selic) estacionada em 15% ao ano e suavizar o tom do seu discurso depois de uma evolução favorável do cenário econômico nas últimas semanas.

No encontro anterior, em julho, o colegiado do Banco Central interrompeu a sequência de altas de juros com a Selic no maior nível desde 2006 e adotou uma linguagem cautelosa ao falar dos próximos passos, prevendo uma "continuação na interrupção do ciclo" em setembro.

A expectativa dos economistas é que, dessa vez, o Copom demonstre mais convicção de que a estratégia de manter os juros estáveis no atual patamar por "período bastante prolongado" será suficiente para levar a inflação de volta à meta.

Segundo projeção do próprio comitê, o índice só voltará a ficar abaixo do teto da meta a partir do fim do primeiro trimestre de 2026.

O objetivo central perseguido pelo Banco Central é 3%. No modelo de meta contínua, o alvo é considerado descumprido quando a inflação acumulada permanece por seis meses seguidos fora do intervalo de tolerância, que vai de 1,5% (piso) a 4,5% (teto).

Em junho, houve o primeiro estouro do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) desde que o novo formato entrou em vigor, em janeiro deste ano.

Rafaela Vitória, economista-chefe do banco Inter, avalia como positiva a evolução recente dos dados da economia doméstica, com inflação em queda, ainda que de forma lenta, e desaceleração da atividade econômica, diante do trabalho do BC para esfriar a demanda e segurar os preços.

Em agosto, o IPCA teve a primeira deflação (recuo) em um ano com queda na conta de luz, na gasolina e em alimentos. No acumulado em 12 meses, o índice soma inflação de 5,13%.

Vitória também observou uma mudança relevante no ambiente externo, com a perspectiva de corte de juros pelo Fed (Federal Reserve, equivalente ao banco central dos Estados Unidos) nesta "superquarta" -expressão usada pelos economistas quando Brasil e EUA decidem sobre juros no mesmo dia.

"Isso faz com que o câmbio tenha valorização e o câmbio no atual patamar traz mais alívio olhando para a inflação futura, principalmente a parte de bens e alimentos", diz.

Em julho, a cotação do dólar usada pelo Copom em suas projeções foi de R$ 5,55. Beneficiada por fluxo estrangeiro, a moeda norte-americana fechou o pregão de sexta-feira (12) em queda de 0,70%, a R$ 5,353, o menor patamar desde junho do ano passado.

A melhora no câmbio, na visão da economista, abre espaço para o Copom iniciar a redução de juros em dezembro. "Se começar a retirar a restrição monetária a partir de dezembro, contribui para que você não tenha uma atividade tão estagnada em 2027", afirma.

Para Vitória, o que pode postergar o início dos cortes de juros é o risco fiscal, se o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acelerar os gastos e mantiver a demanda aquecida.

Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do BC e presidente do conselho da Jive Investments, considera como "bem ruim" a situação das contas públicas do país, ressaltando que houve um grande salto no déficit nominal e que o passo de crescimento da dívida pública dobrou. No entanto, ele vê como pouco provável que a situação fiscal fique ainda mais "desarrumada".

Entre as maiores preocupações, cita como risco a possibilidade de uma nova onda de tarifas vinda dos Estados Unidos, de Donald Trump. Novas ameaças foram feitas por representantes do governo norte-americano depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado pelo STF (Supremo Tribunal Federal).