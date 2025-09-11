33ª Avaliação Nacional de Vinhos está com inscrições abertas

No dia 25 de outubro, o município de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, receberá a 33ª edição da Avaliação Nacional de Vinhos - Safra 2025 , da Associação Brasileira de Enologia. O evento comporta até 800 pessoas, no Fundaparque, para uma noite de degustações, que se estenderá das 17h às 21h. As inscrições já estão abertas.

Presidente da Cooperativa Garibaldi destaca impulso da vitivinicultura na economia da Serra LEIA MAIS:

Desde 1993, a iniciativa promove o vinho brasileiro e divulga a prática da degustação de vinhos. Durante a mostra, que é a única do gênero em todo o mundo, cada participante recebe uma ficha para registrar suas sensações, visuais, olfativas e gustativas.

A escolha dos rótulos participantes já começou. Nesta edição, coletaram-se 533 amostras de 76 vinícolas brasileiras. Os vinhos, que vieram de nove estados diferentes, já estão sendo degustados por um grupo de 90 enólogos da ABE, responsável por selecionar os melhores de cada categoria.

Na noite do evento, serão 16 rótulos - cada um de uma empresa - para degustação, incluindo:

Duas amostras de Base para Espumante ;

Duas amostras de Brancos Finos Secos Não Aromáticos ;

Duas amostras de Branco Fino Seco Aromático ;

Uma amostra Rosé Fino Seco ;

Duas amostras de Tinto Fino Seco Jovem ;

Sete amostras de Tintos Finos Seco s.

Nenhum deles, contudo, será divulgado antes do evento. Os 16 rótulos, assim como outras amostras que se destacaram, serão conhecidos durante a Avaliação Nacional de Vinhos. Na noite, também serão anunciados os vencedores dos concursos

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site oficial do evento . O preço do ingresso varia entre R$ 590 para associados da ABE e R$ 690 para o público geral. As vagas são limitadas e, segundo o presidente da ABE, devem terminar logo.

Além da degustação, o valor inclui uma taça de vinho de cristal personalizada e uma taça oficial do Espumante brasileiro. Cada participante receberá também um exemplar da Revista Brasileira de Viticultura e Enologia.

Para o presidente da ABE, Mario Lucas Ieggli, a expectativa é de que o evento, que celebra a excelência da safra, impulsione o turismo de negócios na Serra Gaúcha. “A maioria do público é daqui, mas cerca de 25% dos visitantes vêm de outros Estados”, explica.

Os vinhos do futuro

“A gente degusta o vinho inacabado. Diferentemente de um concurso, em que a gente degusta aquele vinho que já está pronto para o consumidor final. Nós degustamos o futuro”, afirma Ieggli.