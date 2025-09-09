Bolsas da Ásia fecham sem direção única, de olho em crise política no Japão

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira (9), diante das incertezas políticas no Japão após o anúncio da renúncia do primeiro-ministro Shigeru Ishiba. O índice japonês Nikkei caiu 0,42% em Tóquio, a 43.459,29 pontos, apagando ganhos do começo do pregão, quando pela primeira vez chegou a ultrapassar a marca dos 44 mil pontos.

No fim de semana, Ishiba disse que deixará o cargo, após ser responsabilizado pela histórica derrota do governista Partido Liberal Democrata (PLD) na eleição parlamentar de julho. O PLD planeja votar para escolher um novo líder - que assumirá como premiê - no dia 4 de outubro, segundo relatos.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 1,19% em Hong Kong, a 25.938,13 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi subiu 1,26% em Seul, a 3.260,05 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,25% em Taiwan, a 24.855,18 pontos, na esteira do desempenho positivo de ações de tecnologia em Nova York ontem.

Na China continental, o dia foi de perdas, de 0,51% do Xangai Composto, a 3.807,29 pontos, e de 1,11% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.400,55 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo segundo dia consecutivo, com queda de 0,52% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.803,50 pontos.