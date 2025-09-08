CEEE Equatorial inicia uso de nanotecnologia para rastrear cabos furtados da rede elétrica

Para combater o furto de cabos da rede elétrica, a CEEE Equatorial passou a utilizar nanotecnologia capaz de rastrear o material mesmo quando sua identificação é destruída ou violada. Segundo nota da distribuidora, essa mesma tecnologia já é utilizada pelo Exército Brasileiro no controle de explosivos.

LEIA TAMBÉM: Força Tarefa intensifica combate ao roubo de fios e cabos no Estado

O furto de cabos é uma realidade enfrentada por todas as distribuidoras de energia do Brasil. Em julho deste ano, o Congresso Nacional aprovou o endurecimento da pena para este tipo de crime. Na área de concessão da CEEE Equatorial, entre janeiro e agosto de 2025, mais de 3,9 mil casos de falta de energia foram identificados pelas equipes da distribuidora devido ao furto ou tentativa de furto de cabos da rede elétrica da distribuidora e de clientes — uma média de 16 casos por dia. As regiões mais afetadas são cidades litorâneas como Rio Grande, Capão da Canoa e também Porto Alegre.

Em razão deste cenário, informa a concessionária, foram realizados diversos estudos de mercado em busca de soluções que possam reduzir estes índices. “A Tecnologia Integrada de Rastreabilidade cria uma espécie de DNA nos cabos elétricos. Com uma caneta laser, é possível identificar se o material pertence à CEEE Equatorial, mesmo que tenha sido queimado, raspado ou derretido”, explica o gerente Corporativo de Segurança Empresarial da Equatorial, Johnathan da Costa.

A implantação começou por subestações em áreas com maior incidência de furtos, como bairros da Capital e cidades litorâneas. Materiais novos para manutenção ou renovação da rede já saem dos depósitos com a tecnologia aplicada, facilitando a identificação em operações da Brigada Militar e Polícia Civil.

Conforme a companhia gaúcha, o investimento em nanotecnologia realizado pela CEEE Equatorial é uma medida pioneira entre as distribuidoras do setor elétrico do Brasil. “Nosso foco é melhorar o sistema e garantir mais qualidade no fornecimento de energia à população. Infelizmente, em 2025 os furtos já representaram a interrupção para mais de 105 mil clientes”, afirma o presidente da CEEE Equatorial, Riberto Barbanera.

Parceria contra o crime

A equipe de Segurança Patrimonial da CEEE Equatorial atua em parceria com a Secretaria da Segurança Pública nas Operações Fios e Cabos, com apoio da Brigada Militar e da Polícia Civil. Em 2025, foram realizadas 64 operações, resultando na prisão de 46 pessoas por receptação.

Colabore para combater esse crime: denuncie o furto diretamente para a polícia, por meio do 190, ou também pela Central de Atendimento da CEEE Equatorial: 0800-721-2333.

Legislação mais rígida

Conforme a Lei nº 15.181, sancionada em 28 de julho de 2025, os crimes de furto, roubo e receptação de fios, cabos e equipamentos utilizados no fornecimento ou transmissão de energia elétrica agora têm punições mais severas.

A pena para furto qualificado de materiais usados em serviços essenciais foi elevada para 2 a 8 anos de reclusão, além de multa. Em casos de roubo que comprometa serviços públicos essenciais, a pena passa a ser de 6 a 12 anos de reclusão e multa.

Para o crime de receptação simples, a pena pode chegar a 4 anos de reclusão e multa. No caso de receptação qualificada, a pena é de até 8 anos, mas pode ser dobrada se envolver bens ligados a serviços essenciais, podendo chegar a até 16 anos de reclusão e multa.