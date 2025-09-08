Economistas encerram sequência de redução na previsão da inflação e diminuem a do PIB

Os economistas encerraram a série de 14 semanas seguidas de diminuição na previsão da inflação neste ano e mantiveram a expectativa que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) terminará 2025 em 4,85%.

A sequência começou em 2 de junho quando os analistas reduziram a previsão de 5,5% para 5,46%. Desde então foram 14 semanas consecutivas com queda no índice até atingir o patamar de 4,85% na semana passada, que foi mantido no boletim Focus divulgado na manhã desta segunda-feira (8).

A perspectiva para a inflação continua acima do limite da meta de 3% estabelecida pelo BC, com variação de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

Já as previsões para os próximos três anos caíram para 4,3% em 2026 (estava em 4,31%), para 3,93% em 2027 (era de 3,94%) e para 3,7% em 2028 (ante 3,8% da semana anterior).

Os economistas ouvidos pelo BC diminuíram a previsão para o PIB (Produto Interno Bruto) neste ano para 2,16%. Na semana passada, ela estava em 2,19%, sendo a primeira subida em quase dois meses. A perspectiva do crescimento econômico também caiu em 2026 (de 1,87% para 1,85%) e 2027 (de 1,89% para 1,88%).

Outro indicador que também apresentou redução foi o dólar, que foi de R$ 5,56 para R$ 5,55. Já a previsão para a Selic continua em 15% neste ano, em 12,5% para 2026 e em 10,5% para 2027.