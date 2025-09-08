Lula diz que 'chantagem tarifária' está sendo normalizada como instrumento para conquista de mercados

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que os países do Brics estão sendo "vítimas de práticas comerciais injustificadas e ilegais" e que a "chantagem tarifária está sendo normalizada como instrumento para conquista de mercados e para interferir em questões domésticas".

A declaração foi dada no discurso do presidente durante a cúpula virtual. A reunião foi fechada, mas a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) divulgou o conteúdo do discurso lido pelo presidente brasileiro. Lula não mencionou o governo dos Estados Unidos ou o presidente norte-americano, Donald Trump, mas deixou claro em seu discurso as críticas à política comercial do republicano. Afirmou que da última cúpula, realizada no Rio de Janeiro em julho, até hoje "vivemos um momento de crescente instabilidade".

"Está cada vez mais claro que a crise de governança não é uma questão conjuntural. Os pilares da ordem internacional criada em 1945 estão sendo solapados de forma acelerada e irresponsável. A Organização Mundial do Comércio está paralisada há anos", disse o presidente brasileiro.

"Em poucas semanas, medidas unilaterais transformaram em letra morta princípios basilares do livre-comércio como as cláusulas de Nação Mais Favorecida e de Tratamento Nacional. Agora assistimos ao enterro formal desses princípios. Nossos países se tornaram vítimas de práticas comerciais injustificadas e ilegais. A chantagem tarifária está sendo normalizada como instrumento para conquista de mercados e para interferir em questões domésticas", completou, em seguida.

Segundo Lula, a imposição de "medidas extraterritoriais ameaça nossas instituições". A fala foi uma referência a imposição da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e seus efeitos para além das fronteiras norte-americanas. A reunião acabou por volta das 11 horas. O encontro foi fechado, mas a Presidência da África do Sul divulgou trecho da fala do presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, em seu canal do YouTube.