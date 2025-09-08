Seis de 13 produtos da cesta básica tiveram queda em Porto Alegre

A análise da pesquisa nacional de preços da cesta básica de alimentos para o período de agosto de 2025, realizada em parceria pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), apontou que o custo da cesta caiu em 24 das 27 capitais no mês passado. Porto Alegre foi uma das 11 capitais do País onde a queda foi superior a 2%, tendo apresentado variação de -2,32% em relação a julho. Na capital gaúcha, o valor da cesta básica em agosto foi de R$ 811,14.



Entre julho e agosto de 2025, os preços médios de seis dos 13 produtos que compõem a cesta básica tiveram diminuição em Porto Alegre, com destaque para o tomate (-22,06%) e a batata (-11,24%). O feijão preto (-3,37%), café em pó (-1,60%), leite integral (-0,89%) e manteiga (-0,24%) completam a lista dos produtos que tiveram redução.

No acumulado do ano, entre dezembro de 2024 e agosto de 2025, os alimentos com queda na capital gaúcha foram: batata (-36,19%), feijão preto (-30,54%), arroz agulhinha (-20,40%), banana (-5,18%) e óleo de soja (-3,07%).

Já no acumulado dos últimos 12 meses em Porto Alegre, houve redução nos preços médios da batata (-46,69%), feijão preto (-24,70%), arroz agulhinha (-21,75%), banana (-7,15%) e farinha de trigo (-4,24%).

Entre o período de julho e agosto do ano, as quedas mais importantes no preço da cesta básica de alimentos nas 24 capitais onde houve redução ocorreram em Maceió-AL, Recife-PE, João Pessoa-PB, Natal-RN, Vitória-ES e São Luís-MA, em que os índices de queda superaram os 3%. Em outras 11 capitais a redução nos preços foi superior a 2%.

PRINCIPAIS REDUÇÕES EM AGOSTO NO BRASIL

TOMATE – O preço do tomate caiu em 25 cidades, com variações entre -26,83%, em Brasília, e -3,13%, em Belém. A maior oferta foi responsável pela queda do preço no varejo.



ARROZ AGULHINHA – O preço médio do arroz agulhinha ficou menor em 25 das 27 capitais pesquisadas entre julho e agosto, com destaque para Macapá (-8,78%) e Florianópolis (-5,79%). A maior oferta fez com que a comercialização ficasse mais lenta, pois os produtores ficaram à espera de melhores preços. No varejo, a tendência é de queda.



FEIJÃO – O preço médio do feijão diminuiu em 25 das 27 cidades avaliadas. O tipo preto, pesquisado nas cidades do Sul, no Rio de Janeiro e em Vitória, apresentou queda em todas essas capitais, com destaque para Rio de Janeiro (-6,99%) e Vitória (-3,61%). Para o feijão carioca, cujo valor é coletado nas demais capitais, as quedas mais importantes foram em São Luís (-5,22%), Belo Horizonte (-4,67%) e Porto Velho (-4,19%). A colheita avançou e a oferta normalizada diminuiu os preços no varejo.



BATATA – Entre julho e agosto de 2025, apenas Belo Horizonte (2,62%) registrou aumento no preço da batata. Nas demais capitais, houve diminuição do valor médio, com taxas entre -18,35%, em Florianópolis, e -4,36%, em Curitiba. A maior oferta explicou os decréscimos contabilizados no varejo.



AÇÚCAR – O preço do açúcar diminuiu em 22 capitais entre julho e agosto de 2025. As principais reduções foram em Manaus (-5,84%) e Cuiabá (-5,19%). A baixa demanda interna sustentou a diminuição dos preços, apesar do esforço em segurar os estoques.



CAFÉ EM PÓ – O preço do café em pó caiu em 24 das 27 cidades pesquisadas, entre julho e agosto. As variações mais expressivas ocorreram em Brasília (-5,50%), João Pessoa (-4,79%) e Belo Horizonte (-4,75%). Mesmo com a colheita abaixo do que se esperava, os preços no varejo foram menores.



CARNE BOVINA – O valor da carne bovina de primeira diminuiu em 18 capitais, com percentuais entre -3,87%, em Vitória, e -0,12%, em Florianópolis. As exportações de carne cresceram em agosto, apesar do aumento das tarifas norte-americanas, e a oferta de abate foi menor, mas, mesmo assim, algumas cidades apresentaram queda no varejo.



ÓLEO DE SOJA – Os valores caíram em oito capitais, com destaque para Palmas (-3,10%). A demanda externa aquecida elevou o preço do óleo no varejo em 17 cidades, com oscilações entre 0,11%, em Porto Alegre e João Pessoa, e 2,57%, em Cuiabá.