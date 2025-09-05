Dólar recua e mercado aguarda dados de emprego dos EUA

O dólar recua diante da desvalorização da moeda americana e dos rendimentos dos Treasuries, à espera do relatório do mercado de trabalho dos EUA, o payroll, de agosto, que sai às 9h30min desta sexta-feira (5). A expectativa é de criação de 76 mil vagas. O mercado aposta em corte de 25 pontos-base nos juros neste mês, mas aguarda os dados para avaliar o ritmo do ciclo de flexibilização em 2025.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, concede uma entrevista coletiva sobre novas medidas para reforçar a segurança do Sistema Financeiro Nacional (SFN) às 11h. Os diretores de Regulação, Gilneu Vivan, e de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, Izabela Correa, também participam.

O índice de preços ao produtor (IPP) caiu 0,30% em julho, após recuo de 1,27% em junho. No acumulado do ano, teve queda de 3,42%, mas registra alta de 1,36% em 12 meses, segundo o IBGE.

A caderneta de poupança teve saída líquida de R$ 7,557 bilhões em agosto, informou o Banco Central. Os aluguéis residenciais aumentaram 0,28% em agosto, após terem subido 0,06% em julho, segundo o Ibre/FGV.

A Medida Provisória (MP) que autoriza a renegociação das dívidas de produtores rurais afetados por intempéries climáticas prevê recursos para alongamento dos empréstimos com juros controlados em 2025 e possibilidade de revisão dos aportes em 2026, apurou o Broadcast Agro.

A China vai impor medidas antidumping temporárias sobre as importações de carne suína da União Europeia (UE), informou nesta sexta-feira o Ministério do Comércio chinês.

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou novamente o encontro entre os líderes da Rússia, Índia e China em Pequim. Em postagem na Truth Social, publicou uma foto de Modi, Putin e Xi juntos e afirmou: "Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a mais profunda, e sombria, China."

O Kremlin afirmou que não há planos, no momento, para uma conversa entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump.