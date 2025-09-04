IA vai transformar processos do atacado

As oportunidades para o setor atacadista com o uso das tecnologias e da Inteligência Artificial foram listadas pela engenheira Martha Gabriel, durante painel no 1º Fórum Atacadista. Promovido pelo Sindiatacadista, o evento acontece até o final da tarde desta quinta-feira (4), na sede da Fecomércio.

Referência nacional em inovação, Martha desenvolveu o tema “Competitividade no Mercado Digital: como a digitalização, automação, e-commerce, IA e o uso estratégico de dados estão transformando o setor atacadista”, reforçando a importância de as empresas abraçarem as oportunidades disponibilizadas pelas tecnologias. “O empresário deve estar no presente resolvendo pendências e prevendo as tendências do futuro. Com a tecnologia, os processos serão acelerados e impactados os lucros de quem souber implementá-la. Citando o austríaco Peter Drucker, a especialista alertou que “o maior perigo em tempos de turbulência não é a própria turbulência, mas agir com a lógica do passado”.

Martha citou sete pontos a serem afetados pela IA nos negócios. A IA permite automações avançadas. Armazéns inteligentes permitirão estoques just in time, rastreabilidade precisa, que eliminará erros, e sustentabilidade, em função da economia. A possibilidade de preço inteligente permitirá comparativo entre fornecedores, o que ajudará na competitividade. Além disso, a chamada IA Preditiva, já usada na indústria, prevê problemas de produção.

A especialista também citou a digitalização dos processos, e plataformas de B2B, que trazem experiências semelhantes a B2C. “É forte a tendência do self-service e omnichannel. Os pedidos vão migrar para o online”, garantiu. Para ela, a forma como as empresas se conectarão com o mercado permitirá a criação de cadeias de suplementos inteligentes.

A previsão é de uso em larga escala de Blockcain, Metaverso industrial, Digital twins e IoT (internet das coisas). “O atacadista poderá criar seu armazém físico no mundo digital, monitorar lá o negócio, fazer simulações e experiências, e trazer os dados para o mundo físico, tudo mais ágil e com menos erros”, destacou.

Tendo participado de 10 TEDx, a palestrante lembrou que neste cenário de ritmo acelerado de transformações, a primeira habilidade é conhecer as regras de cada novo jogo que se apresenta. “Se não entender, se não enxergar as oportunidades e as ameaças, não vai avançar”, alertou.

A palestrante lembrou que hoje temos oito tipos de tecnologias juntas, e uma alavancando a outra. “Se nos negócios até agora só replicávamos o que deu certo, esse não é mais o melhor caminho. Tudo está tão rápido, que startups estão morrendo antes de ir para o mercado. Precisamos nos antecipar”, avisou.