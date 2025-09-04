CPFL Energia atinge matriz 100% renovável

O Grupo CPFL Energia anunciou que sua matriz de geração de energia passou a ser 100% renovável. Segundo nota da empresa, trata-se de um marco histórico da companhia que reforça o seu compromisso com a transição energética brasileira e no cumprimento dos compromissos assumidos em seu Plano ESG 2030.

O resultado foi alcançado com o encerramento das operações da termelétrica Epasa, no estado da Paraíba, que representava 4% da geração da empresa. Essa decisão marca a saída definitiva da CPFL de ativos a combustíveis fósseis, consolidando um portfólio totalmente renovável.

“Ao antecipar em cinco anos a meta de alcançar 100% da geração renovável, reafirmamos a seriedade dos compromissos assumidos em nosso Plano ESG 2030 e demonstramos a capacidade de avançarmos além do previsto na jornada de sustentabilidade”, destaca o presidente da CPFL Energia, Gustavo Estrella.

A CPFL passa a ter um portfólio de geração integralmente composto por hidrelétricas, eólicas, termelétricas a biomassa e solares fotovoltaicas. Atualmente, a empresa possui 4.044 MW de capacidade instalada (suficiente para atender a uma demanda média de um estado como o Rio Grande do Sul), distribuídos em 60% de hidrelétricas, 35% de eólicas e 5% de biomassa e solar.