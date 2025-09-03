Space Adventure Canela celebra o "Mês dos Gaúchos" com programação cultural e promoção

Em setembro, o Space Adventure Canela preparou uma série de atrações para toda a família em comemoração ao Mês dos Gaúchos. De 12 a 26, a exposição vai unir tradição, cultura e astronomia com apresentações de invernadas artísticas, grupos de dança gaúchos, rodas de chimarrão e degustações de vinhos da serra, tudo em meio ao universo espacial.

Também ao longo de todo o mês, os visitantes nascidos no Rio Grande do Sul terão 20 % de desconto no combo de ingressos adquiridos pelos canais oficiais (site, Central, PDVs e Trade). Para ter direito ao benefício, basta apresentar o RG comprovando a naturalidade na bilheteria.



Confira a programação:



11/09 – Quinta-feira – 13h30

Apresentação Invernada Infantil Escola Evaldo Port

12/09 – Sexta-feira – 11h

Apresentação do Grupo Garfo e Bombacha - Conjunto artístico de um dos restaurantes mais tradicionais da cidade

12/09 – Sexta-feira – à tarde

Degustação de vinhos Jolimont - Vinícola referência na Serra Gaúcha, apresenta rótulos premiados da região de Gramado e Canela.

19/09 – Sexta-feira – 11h

Apresentação do Grupo Garfo e Bombacha - Conjunto artístico de um dos restaurantes mais tradicionais da cidade

19/09 – Sexta-feira – 15h

Apresentação e chimarrão com Grupo Retruco - Grupo musical de Canela que valoriza a música de raiz gaúcha em um ambiente descontraído de roda de chimarrão.

20/09 – Sábado – 14h

Apresentação Invernada Os Tapejaras - Conjunto tradicional de arte e cultura regional.

20/09 – Sábado – 15h

Apresentação e chimarrão com Grupo Retruco -continuação das atividades culturais com roda de música e chimarrão.

21/09 – Domingo – à tarde

Degustação de vinhos Jolimont - experiência de sabores com rótulos da vinícola de Canela.

26/09 – Sexta-feira – durante o dia

Degustação de vinhos Jolimont - Encerramento da programação com a vinícola canelense.



Ainda em alusão ao principal feriado do estado, que celebra a Revolução Farroupilha, o Space Adventure organizou um espaço temático com curiosidades sobre gaúchos que se destacaram na astronomia e no espaço ao longo dos anos, entre eles: a estudante de astrofísica da UFRGS Isadora Stefanhak Costa Arantes, embaixadora da NASA no Lunar and Planetary Science Conference; o fotógrafo Gabriel Zaparolli, que registrou no RS o cometa mais brilhante de 2025; e o Grupo de Astrofísica da UFSM, selecionado para utilizar o Telescópio James Webb - o mais moderno já lançado pela agência espacial.



