Senac-RS lança curso técnico em Inteligência Artificial

O Senac-RS ofertará o primeiro curso Técnico em Inteligência Artificial do Rio Grande do Sul. A turma pioneira será realizada no Senac Tech, em Porto Alegre, com início em novembro. Para preencher uma das vinte vagas disponíveis, o interessado deverá cumprir alguns pré-requisitos, como possuir 16 anos completos, estar, no mínimo, no 2º ano do Ensino Médio, e ter conhecimentos prévios em sistemas operacionais.

Ao longo das 1.200 horas de duração de curso, os alunos tornam-se capazes de utilizar IA para automatizar processos, tomar decisões baseadas em dados e criar soluções inovadoras, que impulsionam a eficiência e a competitividade nos mais variados setores.

A capacitação ainda conta com um diferencial: as certificações intermediárias. Ou seja, ainda durante a formação, o aluno obtém certificado como "assistente de suporte computacional", "assistente de análise de dados" e "assistente de desenvolvimento em IA" – o que permite inserção no mercado de trabalho praticamente desde o início do curso.

“O Senac-RS inova, mais uma vez, ao ofertar uma formação técnica que atende a uma importante demanda tanto do mercado quanto da sociedade. A Inteligência Artificial já é uma realidade. E nossa instituição se coloca como protagonista no cenário de formação de profissionais qualificados e éticos nesse campo de atuação", afirma a diretora regional do Senac-RS, Sandra Lindorfer.

As aulas iniciam no dia 3 de novembro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. Os interessados podem se inscrever no site do Senac Tech ou na escola, localizada na rua Venâncio Aires, 93 – Cidade Baixa. Mais informações sobre o novo curso também podem ser obtidas pelo telefone (51) 3288-7750 ou pelo WhatsApp (51) 99224-6287.