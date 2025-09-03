Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 03 de Setembro de 2025 às 11:02

Dólar recua após três altas e puxa juros longos

Investidores aguardam sob cautela a reunião dos presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodimir Zelenski, em Washington, com a presença de líderes europeus e da Otan

Investidores aguardam sob cautela a reunião dos presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodimir Zelenski, em Washington, com a presença de líderes europeus e da Otan

Arte/JC
Compartilhe:
Agências
O dólar opera em baixa no mercado à vista na manhã desta quarta-feira (3), após três altas seguidas, o que ajuda a aliviar os juros futuros longos. As taxas futuras mais curtas seguem estáveis, após a produção industrial de julho cair 0,2%, perto da mediana de -0,3%.
O dólar opera em baixa no mercado à vista na manhã desta quarta-feira (3), após três altas seguidas, o que ajuda a aliviar os juros futuros longos. As taxas futuras mais curtas seguem estáveis, após a produção industrial de julho cair 0,2%, perto da mediana de -0,3%.
LEIA TAMBÉM: Produção industrial cai 0,2% em julho ante junho, revela IBGE
Investidores seguem atentos ao segundo dia do julgamento no STF sobre a tentativa de golpe, com as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-ministros militares. Eles também monitoram a audiência em Washington sobre práticas comerciais do Brasil e aguardam posicionamento do presidente dos EUA, Donald Trump, que prometeu recorrer da decisão judicial contra suas tarifas de importação.
O Comitê Gestor do Simples Nacional adiou por dois meses o recolhimento de tributos das empresas afetadas pelo tarifaço do governo dos Estados Unidos, com alíquotas adicionais de 50% sobre produtos brasileiros.

Notícias relacionadas