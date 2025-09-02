Aldeias Infantis SOS faz balanço de um ano de atuação da Ação Humanitária em Porto Alegre

Com um histórico de mais de cinco décadas de atuação em Porto Alegre, a Aldeias Infantis SOS promove um seminário para compartilhar os aprendizados e resultados da ação humanitária, iniciada há um ano e cujo objetivo foi prestar apoio às famílias em situação de vulnerabilidade atingidas pela catástrofe climática no Rio Grande do Sul. O “Seminário Ação Humanitária em contextos de emergências sociais e climáticas”, ocorre no dia 4 de setembro, das 13h30min às 17h30min, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS), no Centro Histórico de Porto Alegre.



O objetivo do Seminário é socializar com representantes de diferentes Organizações da Sociedade Civil, do poder público e com a comunidade, os resultados dessa iniciativa que atendeu mais de cerca de 300 famílias ao longo de um ano.



“Apesar da nossa experiência atuando em frentes emergenciais no Brasil e em outros países, a situação vivida em Porto Alegre foi desafiadora e gerou uma série de aprendizados que serão úteis em eventuais novas ocorrências. Além disso, a comunidade também poderá compartilhar suas experiências quanto aos impactos da ação humanitária em suas vidas e o que esperam de agora em diante”, explica José Carlos Sturza de Moraes, que coordena as atividades do projeto, que segue em apoio às famílias na capital gaúcha



Durante o encontro, a Aldeias Infantis SOS apresentará um balanço, destacando a forma de atuação da Organização frente à tragédia, elencando procedimentos, estratégias, linhas de atuação e as redes estabelecidas para garantir êxito nas atividades. Que incluiram mapeamento comunitário com crianças, adolescentes e famílias, acerca das vulnerabilidades e potencialidades para a resposta a novas situações de emergência climática.

Além da comunidade e representantes da Organização, estarão reunidos no evento representantes da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), Cruz Vermelha, Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, além de lideranças comunitárias da Fazendinha e Asa Branca, localizadas na zona norte da capital atendidas pela ação humanitária da Aldeias Infantis SOS.



Os convidados se dividirão em duas mesas para debates com os seguintes temas “Protocolo de Ação Humanitária da ONU, Agências e Organizações Humanitárias” e “A Enchente de 2024 e o Projeto de Ação Humanitária da Aldeias Infantis SOS em Porto Alegre”.



Programação:



1ª Mesa = Protocolo de Ação Humanitária da ONU, Agências e Organizações Humanitárias | 13h30min/15h



● Pollyana Lima, ACNUR

● Aline Missel, Cruz Vermelha

● Michéle Mansor (online), Gerente Nacional de Desenvolvimento Programático da Aldeias Infantis SOS

● José Carlos Sturza de Moraes, coordenador geral do Projeto de Ação Humanitária de Porto Alegre - Aldeias Infantis SOS



2ª Mesa = A Enchente de 2024 e o Projeto de Ação Humanitária da Aldeias Infantis SOS em Porto Alegre | 15h15/17h30min



● Rodolfo Lorea Malhão, Defensor Público do Rio Grande do Sul

● Roberta Botezine, coordenadora técnica do Projeto de Ação Humanitária de Porto Alegre - Aldeias Infantis SOS

● Carolina Medina Ribeiro dos Santos, Assistente de Desenvolvimento Familiar e Comunitária

● Frederico Oliveira Flores, educador social do projeto

● Monique Silva Porto, educadora social do projeto

● Rudmar Nunes da Silveira Junior, assistente social do projeto



Serviço

Seminário Ação Humanitária em contextos de emergências sociais e climáticas - cuidando de crianças e famílias