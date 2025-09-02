PIB do 2º trimestre sobe 0,4% ante os três meses anteriores, revela IBGE

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou alta de 0,4% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre do ano, informou na manhã desta terça-feira (2), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio próximo da mediana das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de 0,3%, com intervalo entre estabilidade (0,0%) a um avanço de 0,5%.

Na comparação com o segundo trimestre de 2024, o PIB apresentou alta de 2,2% em 2025, igualando-se à mediana positiva das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de uma elevação de 1,8% a 2,7%.

Ainda de acordo com o instituto, o PIB do segundo trimestre de 2025 totalizou R$ 3,2 trilhões.