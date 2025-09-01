Painel Diálogos Energia e Futuro na Expointer inicia com o tema descarbonização

O debate em torno do tema descarbonização movimentou a Expointer logo cedo nesta segunda-feira (1°). No auditório do estande do governo, no Pavilhão Internacional, ocorreu o primeiro painel do ciclo Diálogos Energia e Futuro, organizado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e Secretaria da Casa Civil. Os encontros serão realizados até sábado (6), cada dia com um assunto. As informações são do site do governo do Estado.



Reunindo governo do Estado, entidade da agricultura e empresa do setor de energia, o primeiro dia teve a mediação da titular da Sema, Marjorie Kauffmann. Na abertura, ela destacou que a descarbonização nas cadeias produtivas é vista pela questão de custos, mas o objetivo é transformar esse custo em oportunidade. A secretária citou o Plano de Descarbonização do governo, com metas claras sobre onde se quer chegar. A iniciativa, lançada em junho deste ano, está diretamente conectada ao Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável.

