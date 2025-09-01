Painel Diálogos Energia e Futuro na Expointer inicia com o tema descarbonização

O debate em torno do tema descarbonização movimentou a Expointer logo cedo nesta segunda-feira (1°). No auditório do estande do governo, no Pavilhão Internacional, ocorreu o primeiro painel do ciclo Diálogos Energia e Futuro, organizado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e Secretaria da Casa Civil. Os encontros serão realizados até sábado (6), cada dia com um assunto. As informações são do site do governo do Estado.
Reunindo governo do Estado, entidade da agricultura e empresa do setor de energia, o primeiro dia teve a mediação da titular da Sema, Marjorie Kauffmann. Na abertura, ela destacou que a descarbonização nas cadeias produtivas é vista pela questão de custos, mas o objetivo é transformar esse custo em oportunidade. A secretária citou o Plano de Descarbonização do governo, com metas claras sobre onde se quer chegar. A iniciativa, lançada em junho deste ano, está diretamente conectada ao Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável.
Dentro da proposta de descarbonização, o hidrogênio verde e as ações do governo do Estado nesse sentido foram detalhadas pelo secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos. No mês passado, o Estado divulgou as 12 empresas aptas a receberem subvenção econômica, num programa total de R$ 102,4 milhões, para investimentos em projetos com o novo vetor energético. A finalidade é usar recursos públicos para alavancar o setor e tornar o custo do hidrogênio verde competitivo.
Políticas públicas exigem um tempo de maturação
Conforme o secretário, políticas públicas exigem um tempo de maturação. Como exemplo, citou a política de biogás e biometano, que começou a ser elaborada em 2015 e cujos resultados, com a inauguração da primeira planta, estão sendo colhidos dez anos depois. "Não há um insumo energético suficiente ou que seja a solução para todos os investimentos", comnetou, destacando que é preciso identificar o percentual de cada um para garantir segurança a investidores e à sociedade.
Na sequência, a diretora de Relacionamento com Grandes Clientes e Novas Soluções da Eletrobras, Virginia Fernandes Feitosa, informou que a empresa tem uma planta piloto de hidrogênio verde no interior de Goiás. Em razão dos bons resultados alcançados na primeira fase de pesquisa e desenvolvimento, começou a segunda para a produção de hidrogênio voltado ao carregamento de baterias de ônibus, o que vem dando mais agilidade ao processo de abastecimento dos veículos.
Sobre o custo inicial mais elevado de uma nova fonte de energia, Virginia traçou um paralelo com a solar e a eólica, cujos valores caíram com o desenvolvimento da cadeia produtiva. "Vamos passar por isso também na cadeia do hidrogênio verde, mas a gente precisa começar", acrescentou.
Objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa
A participação do setor primário na descarbonização foi apresentada no painel pelo vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), Domingos Velho Lopes. "O setor está 100% incluído e é protagonista dessa pauta", afirmou. Conforme o dirigente, a agricultura de baixo carbono, visa reduzir a emissão de gases de efeito estufa, tem o Rio Grande do Sul e o Brasil como referências mundiais. "São práticas usuais dos produtores rurais", concluiu.
Ainda de acordo com o vice-presidente da Farsul, há oportunidades para o setor na produção de biocombustíveis nos mercados naval e aéreo e no desenvolvimento de fertilizantes verdes. A tendência de aumento na produção de grãos, como o milho, impulsionará a demanda por nitrogênio, abrindo um mercado estratégico para a amônia verde.
Ao final do evento, a secretária Marjorie Kauffmann destacou que promover, na Expointer, uma série de diálogos sobre energia e futuro com representantes de diferentes setores é fundamental para transformar desafios em oportunidades. “Esses debates nos permitem construir caminhos consistentes, capazes de agregar valor às nossas cadeias produtivas e de posicionar o Rio Grande do Sul de forma estratégica diante das demandas nacionais e internacionais.”
O tema na terça-feira (2) será biometano. Começa às 9h, no estande do governo do Estado na Expointer.