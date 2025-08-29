Porto Alegre,

Publicada em 29 de Agosto de 2025 às 16:46

Transparência nas informações sobre sustentabilidade facilitam decisão de investimentos

Evento no Tecnopuc, em Porto Alegre, debateu oportunidades na área

Evento no Tecnopuc, em Porto Alegre, debateu oportunidades na área

Divulgação Mercado Net Zero/JC
O International Sustainability Standards Board (ISSB - que desenvolve padrões de relatórios para investidores) e as normas IFRS S1 e S2, que obrigam empresas de capital aberto a inserir riscos e oportunidades de sustentabilidade e clima em seus inventários financeiros a partir de 2027, têm despertado cada vez mais a atenção de empreendedores sobre o tema. A sócia da KPMG Brasil, Renati Suzuki, destaca que passar a divulgar essas informações é fundamental para a tomada de decisão do investidor e que “é preciso que grandes instituições passem a olhar para toda a sua cadeia de valor, pois terceirizar partes da produção não resolve os riscos e quando olhamos para isso, encontramos muitas oportunidades”.
Renati participou nesta sexta-feira (29) no Tecnopuc, em Porto Alegre, do Café com Sustentabilidade, evento que reúne representantes de instituições dos setores público e privado para discutir desafios e construir soluções acerca do assunto realizado pela startup gaúcha Mercado Net Zero. O fundador e CEO da empresa, Giuliano Capeletti, afirma que “essa pode ser uma grande oportunidade para virarmos a chave da sustentabilidade no mercado nacional, pois para mitigar riscos e valorizar na bolsa de valores, as empresas estão começando a pressionar seus fornecedores a também olharem para suas emissões de carbono e sua linha de produção”.
Conforme nota divulgada pela Mercado Net Zero, o encontro dessa sexta-feira contou com a presença de representantes de Banrisul, Sicredi, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Box Print, Sulgás, Unimed, ESG Now, Ecovalor Consultoria em Sustentabilidade e Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades).

