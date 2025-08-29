Fiergs avalia que adoção da Lei da Reciprocidade não é melhor estratégia em relação a tarifas dos EUA

Porto Alegre, 29 de agosto de 2025 – A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) avalia que a aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica não é a melhor estratégia a ser adotada, neste momento, com relação às tarifas impostas pelos Estados Unidos. Desde o anúncio da taxa de 50% para produtos brasileiros vendidos aos norte-americanos, a entidade tem ressaltado a negociação como melhor opção para superar o impasse comercial.



Na avaliação do presidente da Fiergs, Claudio Bier, a adoção de medidas de retaliação pode levar a outras restrições por parte do governo Donald Trump, provocando uma escalada da crise. "Há o risco de gerar ainda mais prejuízo para as indústrias, inclusive aquelas que dependem de insumos importados dos Estados Unidos. Por isso, é fundamental que o Brasil priorize o diálogo para proteger a competitividade das nossas exportações", avalia Bier.



Na quinta-feira (28), o governo federal iniciou o processo que pode levar à aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica contra os Estados Unidos. O Brasil deve notificar oficialmente o governo americano sobre o início do processo nesta sexta (29). A avaliação de diplomatas é de que a medida é uma forma de abrir um caminho de diálogo com os americanos, que têm evitado negociações sobre o tema.



A Confederação Nacional da Indústria (CNI) também reforçou a defesa do uso de instrumentos de negociação. Neste sentido, uma comitiva liderada pela CNI com mais de 100 líderes de associações e empresários industriais desembarcará no começo da semana que vem em Washington, para uma série de compromissos com empresários e representantes do poder público dos EUA.

Como representante do setor industrial brasileiro, a CNI formalizou uma manifestação em defesa do Brasil, argumentando que o país não adota práticas injustificáveis, discriminatórias ou restritivas ao comércio bilateral.