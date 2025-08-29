InBetta realiza investimento de R$ 405 milhões em três municípios da Região Metropolitana

Com um investimento de R$ 405 milhões, a InBetta, que reúne marcas como a Bettanin, Atlas e Sanremo, anunciou aportes financeiros em três municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. As cidades de Sapucaia do Sul, Esteio e Canoas vão receber os investimentos da empresa gaúcha. O principal investimento no valor de R$ 200 milhões será a construção de um Centro de Distribuição (CD) de 75 mil metros quadrados em Sapucaia do Sul. Este será o terceiro CD da empresa - dois estão em funcionamento em São Paulo e Pernambuco. Neste projeto, a InBetta recebeu incentivos através do programa Inova RS e Fundopem Recupera do governo estadual. O CD de Sapucaia do Sul será construído na ERS 118, no bairro Passo de Sapucaia.

Sobre o investimento da InBetta nas três cidades da Região Metropolitana, o governador Eduardo Leite disse que a iniciativa é um símbolo de renovação de confiança do grupo que tem a sua atuação consolidada no Estado. "Tudo isso vai resultar em geração de emprego e oportunidades de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul e para a Região Metropolitana de Porto Alegre", comenta. Leite comenta que o governo estadual entra com o Fundopem Recupera para apoiar na parte da renovação do parque fabril e da modernização da unidade de Esteio que foi impactada pelas enchentes. "De outro lado, temos o investimento no novo Centro de Distribuição, em Sapucaia do Sul, e da aquisição pelo grupo de uma fábrica de fitas adesivas em Canoas. Tudo isso é emprego, renda e desenvolvimento que o Estado celebra", acrescenta.

O CEO da InBettta, Eduardo Bettanin, disse que as obras do novo CD começam ainda este ano. "A estimativa é que a estrutura seja concluída até o final de 2026. As operações do novo CD em Sapucaia do Sul estão previstas para entrar em funcionamento no início de 2027", destaca. Nesta sexta-feira (29), com a presença do governador Eduardo Leite, e dos prefeitos de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues, de Esteio, Felipe Costella, e de Airton Souza, de Canoas, foi assinado com a direção da InBetta a ordem de início das obras do novo CD de Sapucaia do Sul. A solenidade foi realizada na sede da empresa em Esteio.

No município de Esteio, a InBetta fará um aporte de recursos no valor de R$ 155 milhões. Os recursos financeiros, segundo Bettanin, serão utilizados para a aquisição de novos equipamentos e automações, movimento acelerado por conta da necessidade de reposição decorrente das enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul, que atingiram a unidade de Esteio - localizada na avenida Independência, em Esteio. "A empresa trabalhava na atualização do parque fabril antes mesmo da tragédia climática, em função de boas oportunidades de negócio para adquirir máquinas mais modernas e produtivas", acrescenta. Neste projeto, a InBetta conta com o Fundopem Recupera, do governo do Estado. Conforme Bettanin, a modernização do parque industrial vai resultar em um aumento da capacidade produtiva que atenderá o plano de crescimento das empresas.

Conforme o CEO da InBetta, a perda de alguns equipamentos e os prejuízos em outros mais antigos estimularam a renovação. "A nossa expectativa é que a mudança resulte em um aumento da capacidade produtiva que atenderá o plano de crescimento das empresas do grupo. Para o projeto, a InBetta conta com o Fundopem Recupera, do governo do Estado.

Na cidade de Canoas, está em funcionamento a Atlas Fitas - a nova fábrica de fitas adesivas que começou as operações no dia 4 de agosto. O projeto foi concretizado pela Atlas, que adquiriu os ativos de uma empresa do segmento de fitas adesivas, fechada no ano passado em Canoas. Serão R$ 50 milhões em investimentos no primeiro ano de operação. Bettanin explica que o segmento de fitas adesivas é um dos focos dos novos investimentos. " Os principais produtos produzidos na nova planta serão fitas crepe de uso geral e imobiliárias", acrescenta. A fábrica funciona na avenida Antônio Frederico Ozanam, no bairro Brigadeiro, em Canoas.

Com 78 anos de história, a InBetta tem sede em Esteio, onde está localizada sua maior produção. Uma unidade fabril em Pernambuco, e um centro de distribuição em São Paulo. A empresa conta com mais de três mil funcionários, está presente em mais de 200 mil estabelecimentos em todos os estados brasileiros e no exterior. A InBetta é composta por nove marcas - Bettanin, Sanremo, Atlas, Lots, Ordene, Superpro, Sandene, Lanossi e Bettech.

Prefeitos destacam a expansão e a permanência da InBetta no Estado

Os prefeitos de Sapucaia do Sul, Esteio e Canoas elogiaram o fato de a InBetta ter permanecido no Rio Grande do Sul e ter investido na Região Metropolitana de Porto Alegre. Os gestores destacaram que os recursos gerados pela expansão serão investidos em educação, saúde e segurança. O prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues (Progressistas), disse que o investimento no CD de 75 mil metros quadrados vai alavancar a economia do município que tem 140 mil habitantes. "A melhor notícia é que a empresa vai permanecer no Estado onde tem a sua história. E ainda vai realizar investimentos em Esteio e vai construir um grande Centro de Distribuição em Sapucaia do Sul", acrescenta.

Já o prefeito de Esteio, Felipe Costella (PL), também destacou a permanência da InBetta no Rio Grande do Sul. "Estamos felizes com a expansão da empresa para outras cidades da Região Metropolitana", comenta. De acordo com Costella, o investimento vai resultar em geração de renda, emprego e impostos que serão devolvidos pelos municípios em termos de serviços nas áreas da segurança, saúde e educação. Esteio possui uma população de 77 mil habitantes. Para o prefeito de Canoas, Airton Souza (PL), os recursos financeiros aportados pela empresa chegam em um momento bem importante para o município de 347 mil habitantes que sofreu com as enchentes de 2024. "É um momento de reconstrução da cidade e onde precisamos recuperar os empregos e a economia do município que foi devastada com a enchente", acrescenta Souza.