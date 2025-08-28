Lindonor Peruzzo assume presidência da Agas no dia 1º de setembro

O supermercadista Lindonor Peruzzo Júnior assume, na próxima segunda-feira, dia 1º de setembro, a presidência da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). Ele vai comandar a entidade para o exercício 2025/2027. "Vamos entrar com tudo na segunda-feira para mostrar à equipe o planejamento da nossa gestão e começarmos a discutir a convenção da Agas que será realizada em Tramandaí nos dias 29 e 30 de outubro", destaca.

Conforme Peruzzo Júnior, a ideia é levar muitos supermercadistas ao Litoral Norte gaúcho para debater o setor. Na conversa inicial com a equipe, o dirigente disse que pretende mostrar o seu jeito de trabalhar. "Sou um cara focado em pessoas. Gosto de trabalhar com gente e gosto que o time evolua, cresça e se desenvolva", ressalta. Antônio Cesa Longo, atual presidente da Associação e que ficou no cargo por 22 anos, deixa o comando da entidade no dia 31 de agosto.

LEIA MAIS: Reforma tributária e sucessão familiar nos supermercados vão marcar nova gestão da Agas

Segundo Peruzzo Júnior, a sua gestão será marcada por três projetos: a sucessão nas empresas familiares, a reforma tributária e a questão política da entidade que será trabalhada de forma mais efetiva. O futuro presidente da Agas destaca que o setor supermercadista conta com um total de 6.947 lojas atualmente. "O setor é responsável pela geração de 175 mil empregos e mais de quatro milhões de pessoas frequentam diariamente os supermercados. Tivemos um faturamento de R$ 70 bilhões no ano passado e representamos 10% do Produto Interno Bruto (PIB) gaúcho", acrescenta.

Com relação a Expoagas 2026, ele informa que a sua gestão vai trabalhar para ampliar a feira que é realizada no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). "No dia 1º de setembro, vamos disponibilizar uma pesquisa para todos os expositores, queremos discutir oportunidades e melhorias na feira", comenta. O novo presidente da Agas diz que tem uma série de ideias que serão debatidas com a diretoria. "Estaremos debatendo essas ideias para construir juntos uma feira que fique boa para todos. Quero uma Expoagas ainda mais focada em negócios, eu sei que ela já é, mas temos algumas ideias para melhorar, por exemplo, na questão de conectividade", explica.

O novo dirigente da Agas disse que já conversou com o presidente da Fiergs, Claudio Bier, a quem mostrou a intenção de ampliar os pavilhões para a feira do próximo ano. "Tínhamos 110 expositores com intenção de participar da Expoagas deste ano e não conseguiram. Queremos aumentar em 30% a presença de expositores em 2026 e oferecer mais novidades aos visitantes", acrescenta. A posse de Lindonor Peruzzo Júnior e da nova diretoria será realizada no dia 16 de setembro, no Vista Pontal Espaço de Eventos, na Zona Sul de Porto Alegre.

Diretoria da Agas para a gestão 2025/2027

- Presidente: Lindonor Peruzzo Júnior

- Vice-presidentes:

Jacinto da Luz Machado

Franck Flamarion Müller

Jaime José Andreazza

Eduardo Stangherlin

Mariana Labres

- Diretor-secretário:

Ibanês Bertagnolli

- Diretora-tesoureira:

Patrícia Machado Tamelini

Diretores:

Adriano Bagetti

Clecio Oliveira

Deumar Fill

Giovane da Silva

Henrique Tronco

Joel Hosel

Leandro Rheinheimer

Leonardo Giovelli

Leonhard Jepsen

Osana Pauletti

Paulo Bruschi

Rodrigo Bevilaqua

Welerson Keppler

- Conselho Fiscal Titular:

Diego Flach

Felipe Locatelli

Sergio Copetti

- Suplentes:

Jessica Polo

Lauro Baum

Luis Bohlke