Invest RS e Embratur firmam parceria para fortalecer turismo e investimentos internacionais no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul é o primeiro estado a assinar, no âmbito do Plano Brasis, uma carta de intenções com a Embratur. A assinatura ocorreu nesta terça-feira (26/8), em Brasília, por meio da Invest RS e em cooperação com a Secretaria de Turismo (Setur), para impulsionar o turismo e a economia local. A parceria visa executar ações conjuntas para promover o estado como destino para turistas e investidores internacionais. As informações são da Invest RS.

O Plano Brasis, da Embratur, é uma estratégia para reposicionar e fortalecer a identidade do país, ampliando a presença dos destinos turísticos brasileiros no mundo até 2027. Os estados receberam, em agosto deste ano, documentos que apresentam um diagnóstico baseado nos dados e nas características de cada região e alinham as estratégias e planos de ação para potencializar a atração de turistas internacionais.

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a união de forças contribuirá para o desenvolvimento e a reconstrução da imagem turística no estado. “Com esta Carta de Intenções daremos o pontapé inicial em uma colaboração que promete gerar muitos frutos, fortalecendo a presença do Rio Grande do Sul no mapa do turismo mundial e abrindo novas frentes para o desenvolvimento econômico e social do estado”, disse.

O principal objetivo do acordo é unir a expertise da Embratur em promoção internacional com o conhecimento da Invest RS sobre as potencialidades de desenvolvimento do estado. Mais do que atrair visitantes estrangeiros, a colaboração busca fomentar novos investimentos em setores como aviação, hotelaria e eventos.

O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, ressaltou que a parceria com a Embratur é estratégica para reposicionar o Rio Grande do Sul no cenário internacional, unindo a promoção turística à atração de investimentos em diferentes setores. “Essa iniciativa fortalece a competitividade do estado, amplia a geração de emprego e renda e consolida o turismo como vitrine para mostrar ao mundo o potencial gaúcho de desenvolvimento econômico e social. O RS é um destino estratégico para visitar, investir e residir”, disse Prikladnicki.

A Invest RS vai desenvolver essa iniciativa em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Transforma RS e o Sebrae RS, além da Setur.

Secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini salientou que a expertise da Embratur será fundamental para comunicar ao mundo que os destinos do estado estão prontos para encantar o turista internacional, gerando emprego e renda à comunidade. “Cada vez mais o turismo tem se mostrado uma matriz econômica importante e como tal precisa acompanhar a evolução do mercado como uma verdadeira indústria. A Invest RS surge como um elo extremamente importante neste cenário e certamente com a Embratur serão fundamentais para promoção internacional.”

Conforme o documento, a Embratur oferecerá à Invest RS suporte no compartilhamento de dados sobre o fluxo de turistas internacionais, análises conjuntas para identificar oportunidades de atração de investimentos no setor, e capacitação de agentes locais com as ferramentas de inteligência e competitividade da Agência.

Para que as ações se concretizem, a Embratur e a Invest RS desenvolverão um Plano de Trabalho que será formalizado por meio de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT). Este plano será pautado por práticas de sustentabilidade, inovação e eficiência administrativa.

Conforme dados da Embratur, de janeiro a julho deste ano, o Rio Grande do Sul recebeu 1.256.132 turistas internacionais, enquanto no mesmo período em 2024 foram 647.750, um crescimento de 93,9%.

Também participaram do evento o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, a diretora de Inteligência e Estratégia, Caroline Bücker, o presidente do Conselho de Administração, Derly Fialho Filho, e a coordenadora estadual de Economia Criativa e Turismo do Sebrae RS, Amanda Paim.