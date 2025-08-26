Governo anuncia crédito de R$ 12 bi para modernização de setor industrial

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou um crédito de R$ 12 bilhões para a compra de novas máquinas para o setor industrial, que já entra em vigor nesta segunda-feira (25).

Desse total, R$ 10 bilhões são do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento) e R$ 2 bilhões da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos).

Chamado de Crédito Indústria 4.0, o fundo será destinado à compra de máquinas e equipamentos para modernizar o parque industrial brasileiro.

Os juros para o crédito serão de 7,5% a 8%, além do spread. De acordo com o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, a alternativa é considerada mais em conta e deve fomentar o desenvolvimento industrial e aumentar competitividade.

"Isso vem junto com depreciação acelerada. O governo está estimulando a renovação do parque industrial, do parque fabril brasileiro. Em vez de depreciar a compra de máquinas e de equipamentos em 15 anos, você deprecia em dois anos. É um forte estímulo à renovação industrial e bens e capital com juro menor", disse ele.

O financiamento do BNDES será um misto de 60% TR (Taxa Referencial) e 40% de mercado. Já a Finep complementa a ação, alocando os R$ 2 bilhões do crédito à sua linha Difusão Tecnológica, que é exclusiva para empresas que precisem modernizar seu parque industrial localizado nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

"De qualquer forma, com a inflação que nós temos, essa é uma taxa de juros extremamente competitiva em qualquer economia do mundo. Então é um grande fomento, é um grande estímulo para comprar máquina", disse o presidente do banco, Aloizio Mercadante.

A medida é resultado da Resolução nº 5.232, de julho deste ano, do CMN (Conselho Monetário Nacional), que ampliou para até 2,5% do saldo dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador.

O crédito também faz parte da política do Nova Indústria Brasil, política de desenvolvimento industrial do governo que completou um ano em 2025. A participação do BNDES faz parte do Plano Mais Produção, braço do programa em que instituições financeiras entram com recursos.

Mercadante aproveitou a ocasião para reforçar o pacote de apoio às empresas afetadas pelo tarifaço de 50% implantado contra produtos do Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciado pelo governo no dia 12 de agosto. Como parte o pacote, o BNDES já havia anunciado também a oferta de garantias a micro e pequenas empresas que desejarem tomar os empréstimos.

O pacote também prioriza a concessão de crédito incentivado a empresas que perderam mais de 5% do faturamento com interrupção de exportações.