Turismo de negócios movimenta o setor de hospedagem no Rio Grande do Sul

O principal tipo de turismo que movimenta o segmento de hospedagem no Rio Grande do Sul é o de negócios (56,6%), seguido pelo turismo de lazer (37,1%) e o de eventos com 6,2%, segundo a Sondagem de Meios de Hospedagem divulgada pela Fecomércio/RS. Conforme o levantamento, o maior nível de ocupação ocorre nos dias da semana (59,7%). A pesquisa que contou com 385 estabelecimentos de hotéis e similares entrevistados foi realizada entre os dias 5 e 23 de junho de 2025, por telefone, em todo o Rio Grande do Sul. Entre os resultados da pesquisa, os dados captaram as dificuldades do setor em se reerguer após a tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul em maio de 2024.

Os dados apresentados revelaram que no setor de hospedagem a maior parte dos hóspedes é do próprio Estado: em média, 62,4% dos hóspedes são gaúchos. A participação de outros estados é de 32,1%, em média, sendo 5,6% de outros países. Sobre a avaliação atual da situação financeira, apesar de 56,6% considerarem boa ou muito boa, 34,5% avaliam como regular e para 8,9% a situação é ruim (6,8%) ou muito ruim (2,1%).

Os resultados da sondagem sobre os impactos das enchentes do ano passado auxiliam a compreender esse quadro: 13,5% tiveram impactos patrimoniais e 66,2% relataram impactos financeiros. Entre os impactados, quase dois terços (65,6%) ainda não se recuperaram totalmente - 9,2% não se recuperaram, 37,4% parcialmente e 19,1% quase totalmente. Os principais impactos remanescentes para esses negócios são a redução do faturamento (79,1%), a perda de clientes (63,4%), e o prejuízo financeiro (40,7%).



Sobre o movimento atual, por mais que a avaliação das vendas nos últimos seis meses seja no mínimo boa para 57,1% dos entrevistados, 31,4% avaliam como regular e 11,4% avaliam como ruim. Sobre a ocupação no primeiro semestre de 2025, a média ficou em torno de 54%, com maior concentração nas faixas entre 40% e 70% (46,8% dos negócios); para 30,6% foram maiores que 70% e para mais de um quinto (22,6%) a ocupação média não chegou a 40%.

Para 38,4% dos entrevistados, a ocupação frustrou as expectativas. Sobre os desafios que mais impactam os negócios do segmento, a sazonalidade da ocupação (53,0%) e a alta rotatividade de funcionários (28,8%) se destacam entre os aspectos internos. Nos aspectos externos, os mais citados foram a carga tributária (51,7%) e o aumento de custos (29,4%). Para os próximos seis meses, em um cenário melhor para a economia gaúcha que para o Brasil, na perspectiva dos entrevistados, mais da metade (58,4%) espera vendas melhores e 36,6% projetam estabilidade. Sobre as equipes, 27,3% dos entrevistados projetam mais contratações.

O presidente da Fecomércio/RS, Luiz Carlos Bohn, disse que a sondagem mostra que os efeitos da recuperação das cheias ainda pressionam o setor, somando-se aos desafios crônicos como a carga tributária, apontada como principal desafio externo do setor. "Nesse contexto, olhar para dentro, para a gestão dos negócios, se torna ainda mais necessário e imprescindível à retomada consistente dos negócios do setor", acrescenta.