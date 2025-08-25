Economistas reduzem previsão de inflação, PIB e dólar para este ano

Os economistas reduziram a previsão da inflação, do Produto Interno Bruto (PIB) e do dólar para este ano, de acordo com o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (25).

O relatório mostra que os analistas esperam que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) termine 2025 em 4,86%, uma queda de 0,09 ponto percentual em relação ao levantamento da semana anterior.

Este é o menor valor previsto no ano, superando a marca anterior, que era de 4,95% na semana passada, mas ainda segue acima do limite da meta de 3%, com variação de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. É também a 13ª semana consecutiva que os economistas diminuem a perspectiva para o índice.

Os economistas também diminuíram as previsões do IPCA para 2026 (de 4,4% para 4,33%) e 2027 (de 4% para 3,97%).

Outros índices que tiveram redução no boletim Focus desta segunda foram o PIB, que caiu de 2,21% para 2,18%, e o dólar, que foi de R$ 5,60 para R$ 5,59.

Já a perspectiva para a taxa de juros permanece em 15% neste ano, em 12,5% no próximo ano e em 10,5% para 2027.