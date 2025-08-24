Porto Alegre sedia Fórum de Internacionalização para Micro e Pequenas Empresas

Na próxima quarta-feira, dia 27, acontece no Sebrae RS – Instituto Caldeira, o Fórum de Internacionalização para Micro e Pequenas Empresas. O encontro inédito em Porto Alegre estará voltado à capacitação, conexão e estímulo à atuação internacional de empreendedores. O evento acontecerá das 14h às 18h, reunindo representantes de instituições públicas, privadas, associações, entidades de ensino e organismos internacionais.

O Rio Grande do Sul já possui um ecossistema ativo de apoio à exportação, mas muitos empreendedores de pequeno porte ainda encontram barreiras como falta de informação, conexão e segurança para dar o passo rumo ao mercado externo. O Fórum surge para romper essas barreiras, apresentando estratégias, programas e cases de sucesso, e conectando empresários a uma rede qualificada de apoio.

Entre os organizadores e apoiadores estão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, Organización Internacional de Emprendedores – OIDE Perú/Brasil, Organização Brasileira de Mulheres Empresárias – OBME POA e Instituto FloresSer.

Durante o encontro, serão apresentadas pelas entidades participantes as atividades que já estão sendo realizadas em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul para contribuir com o tema da internacionalização de Micro e Pequenas Empresas, além de outras que serão implementadas.

Deverão apresentar cases a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, a delegação Porto Alegre da Organização Brasileira de Mulheres Empresárias (OBME) , a Organização Internacional de Empreendedores (OIDE Brasil) e o Instituto FloresSer

Já confirmaram participação o Exporta RS, Correios, Associação Comercial de Porto Alegre, Sindicato dos Representantes Comerciais, Sicredi, OAB RS, Associação de Micro e Pequenas Empresas, Câmara Americana de Comércio e Câmara de Comércio Brasil-Portugal POA, entre outras. O evento tem apoio do Sebrae e da Apex Brasil.