INSS suspende contrato com a Crefisa por queixa de aposentados

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) determinou nesta quinta-feira (21), a suspensão cautelar do contrato de prestação de serviços bancários com a Crefisa. De acordo com despacho assinado pelo presidente do INSS, Gilberto Waller Junior, publicado no Diário Oficial da União (DOU), "os efeitos da decisão se aplicam aos pagamentos" de novas concessões de benefícios. Segundo o instituto, a medida é necessária para "cessar as irregularidades", até a conclusão das apurações".



Procurada, a Crefisa informou ter recebido com surpresa as informações, "uma vez que não foi formalmente comunicada por parte do INSS até o momento sobre qualquer medida nesse sentido". "O Banco Crefisa vem prestando regularmente o serviço de pagamento de benefícios desde 2020, sem qualquer interrupção, não havendo reclamação de qualquer beneficiário de que tenha deixado de receber seu benefício, dentre os mais de 1 milhão de beneficiários atendidos em todo o território nacional", disse a Crefisa, em nota.

'Métrica adequada'

Advogados e entidades de defesa do consumidor, no entanto, vinham acumulando reclamações por problemas na prestação de serviços da Crefisa, apurou o Estadão/Broadcast.de advogados cujos clientes beneficiários do INSS estariam insatisfeitos com os serviços prestados pela Crefisa. Os problemas mais comuns apontados são dificuldades para o saque dos benefícios, demora no atendimento, a obrigatoriedade de baixar aplicativo da empresa e abrir conta no seu banco. Mas as queixas envolvem também descontos indevidos e não solicitados nas aposentadorias.As denúncias foram encaminhadas pela Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB-SP a diversos órgãos e entidades, solicitando providências urgentes. Receberam as reclamações o próprio INSS, a Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (Dataprev), a CGU (Controladoria-Geral da União), o Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).Em outubro do ano passado, a Crefisa foi a grande vencedora de um leilão promovido pelo INSS para operar os pagamentos do instituto até 2029. Dos 26 lotes oferecidos, a financeira, mais conhecida por oferecer crédito para consumidores "negativados", ficou com 25.Desde então, os segurados do INSS abarcados por esses contratos ficaram sem opção de indicar o banco em que desejam receber suas aposentadorias. "Os beneficiários perderam essa opção, depois que o governo começou a fazer leilões de lotes de pagamentos", disse Joseane Zanardi, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB-SP.A Crefisa informou que o seu banco já teria investido mais de R$ 1 bilhão "em tecnologia e na ampliação e modernização de seus postos de atendimento, cumprindo os contratos estabelecidos e atendendo a todos os requisitos impostos pelo INSS". "A métrica adequada para avaliar a qualidade dos serviços é a taxa proporcional de reclamações, ou seja, o número de queixas em relação ao total de clientes ou de operações realizadas. Em relação ao Banco Crefisa, a taxa proporcional de reclamações é extremamente baixa, de menos de 1%", disse a empresa.. "Começamos a receber as reclamações no começo do ano, logo que a Crefisa assumiu os pagamentos do INSS", disse Joseane, da OAB. "Basicamente, há reclamações sobre a estrutura de atendimento, por falta de caixa físico e eletrônico, e uma demora muito grande de atendimento, e também de dificuldade para baixar aplicativos e fazer transferências."Segundo ela,, e que podem não estar familiarizadas com o uso de aplicativos nem terem acesso a smartphones. "Identificamos (ainda) situações de oferecimento da antecipação do valor do benefício, em que os atendentes não explicam o que é, e ficam como se o cliente tivesse pedido um empréstimo consignado", acrescentou Joseane.