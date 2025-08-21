Temperaturas amenas e maior radiação solar beneficiam lavouras de trigo

As lavouras de trigo apresentam evolução satisfatória, beneficiada por boa disponibilidade hídrica no solo, temperaturas amenas e maior incidência de radiação solar nas últimas semanas.

Segundo o Informativo Conjuntural, divulgado pela Emater/RS-Ascar nesta quinta-feira, a maioria das lavouras encontra-se em fase de desenvolvimento vegetativo (92%), com avanço gradual para alongamento do colmo e início de florescimento (8%) em algumas regiões, especialmente a oeste do Estado.

As plantas apresentam coloração verde intensa, folhas bem expandidas e apropriada densidade de estande, indicando desempenho adequado. As condições atuais favorecem o perfilhamento e a manutenção da sanidade, embora haja registros pontuais de oídio e manchas foliares em áreas suscetíveis, já sob manejo preventivo com fungicidas.



De modo geral, a expectativa de rendimento segue positiva, especialmente nas áreas conduzidas com maior nível tecnológico. Entretanto, em regiões com lavouras de menor investimento, persistem estandes desuniformes e ocorrência de plantas invasoras de folhas estreitas, que exigem controle mais oneroso.



A área cultivada no Estado está projetada pela Emater/RS-Ascar em 1.198.276 hectares, e a estimativa de produtividade em 2.997 kg/ha.



A cultura da aveia branca apresenta desenvolvimento satisfatório, beneficiado pelas condições climáticas das últimas semanas – temperaturas amenas, radiação solar adequada e precipitações moderadas. Em termos gerais, as lavouras encontram-se em estádios que variam do perfilhamento ao enchimento de grãos, mas predominam áreas em fase reprodutiva. A Emater/RS-Ascar projeta o plantio de 401.273 hectares, e produtividade de 2.254 kg/ha.



A canola apresenta desenvolvimento heterogêneo, refletindo tanto as diferenças no período de implantação das lavouras quanto os impactos localizados de adversidades climáticas, como geadas em julho e precipitações excessivas no momento do plantio em algumas áreas. Apesar das perdas pontuais, a expectativa de safra é considerada positiva, com manutenção do potencial produtivo. A Emater/RS-Ascar projeta o cultivo de 203.206 hectares, e produtividade de 1.737 kg/ha.



A cultura da cevada apresenta desempenho elevado, favorecida pelas condições climáticas recentes, como temperaturas amenas e disponibilidade hídrica e radiação solar adequadas. Esses fatores têm contribuído para a uniformização dos estandes, para a boa coloração e desenvolvimento equilibrado, criando cenário positivo para a manutenção do potencial produtivo.