Publicada em 21 de Agosto de 2025 às 08:12

Bolsas da Ásia fecham sem direção única, à espera de sinais do Fed em Jackson Hole

Bolsas da Ásia variam com expectativa sobre política monetária do Fed

Bolsas da Ásia variam com expectativa sobre política monetária do Fed

Agências
As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com investidores à espera de sinais da política monetária dos EUA durante o Simpósio de Jackson Hole, que começa hoje.

O índice japonês Nikkei caiu 0,65% em Tóquio, a 42.610,17 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,37% em Seul, a 3.141,74 pontos, o Hang Seng recuou 0,24% em Hong Kong, a 25.104,61 pontos, e o Taiex subiu 1,43% em Taiwan, a 23.962,13 pontos, revertendo parte do tombo de 3% do pregão anterior.
O Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) dará início hoje ao Simpósio de Jackson Hole, evento anual que reúne banqueiros centrais e economistas em Wyoming. Amanhã (22), o presidente do Fed, Jerome Powell, fará um aguardado discurso em meio a expectativas de que o BC americano volte a cortar juros em setembro.

O Fed vem mantendo os juros básicos dos EUA inalterados desde o fim do ano passado, basicamente por temores de que a política tarifária do governo Trump possa impulsionar a inflação. A ata da última reunião do Fed, realizada no fim de julho, mostrou ontem que seus dirigentes estavam mais preocupados na ocasião com pressões inflacionárias do que com o enfraquecimento do mercado de trabalho, que ficou evidente no relatório de emprego mais recente dos EUA.

Na China continental, o Xangai Composto teve modesta alta de 0,13% nesta quinta, a 3.771,10 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,20%, a 2.358,08 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou o pregão em nível recorde, ajudada pelo bom desempenho de ações de logística, transportes e varejo. O S&P/ASX 200 avançou 1,13% em Sydney, a 9.019,10 pontos, ultrapassando pela primeira vez a marca de 9 mil pontos.

