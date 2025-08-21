Bolsas da Ásia fecham sem direção única, à espera de sinais do Fed em Jackson Hole

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com investidores à espera de sinais da política monetária dos EUA durante o Simpósio de Jackson Hole, que começa hoje.



O índice japonês Nikkei caiu 0,65% em Tóquio, a 42.610,17 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,37% em Seul, a 3.141,74 pontos, o Hang Seng recuou 0,24% em Hong Kong, a 25.104,61 pontos, e o Taiex subiu 1,43% em Taiwan, a 23.962,13 pontos, revertendo parte do tombo de 3% do pregão anterior.

Amanhã (22), o presidente do Fed, Jerome Powell, fará um aguardado discurso em meio a expectativas de que o BC americano volte a cortar juros em setembro.O Fed vem mantendo os juros básicos dos EUA inalterados desde o fim do ano passado, basicamente por temores de que a política tarifária do governo Trump possa impulsionar a inflação. A ata da última reunião do Fed, realizada no fim de julho, mostrou ontem que seus dirigentes estavam mais preocupados na ocasião com pressões inflacionárias do que com o enfraquecimento do mercado de trabalho, que ficou evidente no relatório de emprego mais recente dos EUA.Na China continental,, a 3.771,10 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,20%, a 2.358,08 pontos.Na Oceania,, ajudada pelo bom desempenho de ações de logística, transportes e varejo. O S&P/ASX 200 avançou 1,13% em Sydney, a 9.019,10 pontos, ultrapassando pela primeira vez a marca de 9 mil pontos.