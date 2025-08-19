Exportações da indústria gaúcha de transformação sobem 3,4% em julho

A indústria de transformação do Rio Grande do Sul registrou um aumento de 3,4% nas exportações de julho, frente ao mesmo mês de 2024. Foram comercializados US$ 1,5 bilhão, crescimento sustentado especialmente pela alta de 4,1% nos preços, já que a quantidade média exportada caiu 0,6%. No mês passado, último antes da entrada em vigor das novas taxas impostas pelo governo dos Estados Unidos, as exportações da indústria de transformação do Rio Grande do Sul para o país (US$ 194,3 milhões) apresentaram crescimento de 17,2% na receita, se comparado ao mesmo mês de 2024.

Os EUA foram o principal destino das vendas externas gaúchas. O principal motor desse desempenho foi o segmento de Máquinas e materiais elétricos, que teve aumento expressivo de 255,9%. Celulose e papel (70,1%), Madeira (40,4%) e Alimentos (40,3%) também mostraram bom desempenho. Por outro lado, o crescimento geral foi atenuado por retrações pontuais. Os segmentos de Produtos de metal e Veículos automotores apresentaram quedas de 20,8% e 20,1%, respectivamente. "Segmentos altamente atingidos pela elevação das tarifas norte-americanas procuraram antecipar seus embarques para reduzir o impacto da medida em seus produtos", destacou o presidente do Sistema FIERGS, Claudio Bier.



Resultado por segmentos

Segundo análise dos resultados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), 10 dos 23 segmentos industriais aumentaram suas vendas externas no mês de julho. Os destaques positivos no Rio Grande do Sul foram Tabaco (+85,4%, com impacto de 10,6 pontos percentuais na taxa total), Máquinas e materiais elétricos (+98,7% ou +1,8 p.p.) e Coque e derivados do petróleo (+154,3% ou +1,8 p.p.). Em sentido oposto, os principais impactos negativos no desempenho do setor foram Alimentos (-15% ou -5,1 p.p.), Celulose e papel (-34% ou -3,1 p.p.) e Químicos (-14% ou -1,2 p.p.).

Na análise do desempenho acumulado nos sete primeiros meses do ano, entre janeiro e julho os embarques da indústria de transformação no RS apresentam trajetória irregular, mas com resultados robustos. Junho (11,4%), janeiro (8,6%), maio (8,6%) e fevereiro (6,8%) emergiram como os principais meses positivos. Apesar da queda expressiva em abril (-5,8%), o setor demonstrou resiliência no resultado do acumulado do ano.



Importações

As importações do Rio Grande do Sul totalizaram US$ 1,2 bilhão em julho, um recuo de 6,4% em relação ao mesmo período de 2024. A maior parte das compras gaúchas concentrou-se em Bens intermediários (US$ 778,3 milhões), que avançaram 1,7% frente ao mesmo período do ano anterior.