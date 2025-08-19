Aneel solicita teste de geração na termelétrica Canoas

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) solicitou ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) a realização de teste de geração que verificará a disponibilidade de despacho da termelétrica Canoas. De acordo com o ONS, o eventual despacho da termelétrica gaúcha no horário de ponta nos próximos meses de 2025 trará benefícios para o Sistema Interligado Nacional (SIN), como um todo.

Segundo nota da Aneel, o teste foi marcado para esta terça-feira (19). Os estudos prospectivos do ONS indicam necessidade de despacho termelétrico para os próximos meses de 2025, com destaque para o momento do horário de ponta. A usina de Canoas, que pode operar com gás natural ou diesel, utilizará esse último combustível para fazer a avaliação.