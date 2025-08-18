Expoagas 2025 deve movimentar R$ 768 milhões em negócios e reunir 65 mil pessoas em Porto Alegre

A maior feira supermercadista do Cone Sul começa nesta terça-feira (19), no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. A Expoagas 2025 – 42ª Convenção Gaúcha de Supermercados acontece até o dia 21 de agosto e deve reunir mais de 65 mil profissionais do varejo, da indústria e do setor de distribuição, além de lideranças e imprensa especializada.

Esta edição será a maior já organizada pela Agas, segundo a entidade, com duas novas áreas de exposição que abrem espaço para 76 pequenas e médias empresas, majoritariamente gaúchas. Ao todo, 576 expositores devem movimentar ao menos R$ 768 milhões em negócios durante os três dias de feira.

Durante a Expoagas 2025, a Agas prestará uma homenagem ainda a nove empresas expositoras que estiveram na feira em sua edição inaugural, em 1983, e continuam ativas como a Frigorífico Excelsior, Bettanin Industrial S.A., Souza Cruz, Conservas Ritter, Cooperativa Vinícola Aurora, Ernesto Neugebauer S.A., Isabela S.A, Melitta e Termolar.

"Essas companhias simbolizam a superação que celebramos no ano passado, por sua trajetória vencedora e de apoio ao nosso evento", justifica o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo. A homenagem será outorgada antes da primeira palestra, na manhã do dia 19 de agosto.

A programação inclui palestras magnas nas manhãs dos três dias, com nomes como Dunga, Miguel Falabella, Romeo Busarello, Lars Grael e Rogério Flausino. No período da tarde, no Centro de Aperfeiçoamento Técnico (CAT), especialistas abordarão temas como gestão de pessoas, trade marketing e prevenção de perdas.

O Seminário Jurídico terá participação do economista Ricardo Amorim, seguido de debate sobre Reforma Tributária com autoridades e especialistas da área.

No tradicional jantar realizado às vésperas da feira, nesta segunda, a Associação outorgará o prêmio Supermercadista Honorário, mais alta honraria concedida pela Agas a personalidades que colaboram para o desenvolvimento do segmento varejista e da economia do RS. Além da mesa de debates, a Agas promoverá a doação do saldo restante do projeto Ajuda Sul, criado pela entidade para colaborar na retomada do RS após as enchentes de 2024, ao Hospital Pronto Socorro de Porto Alegre.

"Foram mais de R$ 2 milhões investidos na construção de casas, distribuição de vale-compras, aquisição de um drone de última geração para a polícia utilizar em resgates e distribuição de marmitas, cestas básicas e mantas. Agora, a Agas doará o saldo restante deste projeto, que é da ordem de R$ 197 mil, ao hospital que mais salva-vidas diariamente em nossa Capital", explica Longo.

Entre as novidades desta edição estão sorteios de seis notebooks e uma van Citroën Jumpy para os compradores da feira, além de três iPhones para os visitantes do Espaço Summit. Mais de 800 lançamentos devem ser apresentados ao público.

A abertura oficial ocorre às 9h desta terça, com a presença do governador Eduardo Leite e de lideranças do setor.

Serviço

O quê: Expoagas 2025 – 42ª Convenção Gaúcha de Supermercados

Quando: 19 a 21 de agosto de 2025

Onde: Centro de Eventos Fiergs (Av. Assis Brasil, 8787 – Porto Alegre)