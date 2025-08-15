Banrisul registra lucro líquido de R$ 619,2 milhões no 1º semestre de 2025

O Banrisul alcançou lucro líquido de R$ 619,2 milhões no primeiro semestre de 2025, crescimento de 42,4% ou R$ 184,3 milhões frente ao resultado do mesmo período de 2024. O desempenho reflete, especialmente, o incremento da margem financeira, a expansão da carteira de crédito e o aumento das receitas de prestação de serviços. Os resultados do primeiro semestre de 2025 foram anunciados pelo presidente do banco, Fernando Lemos, durante entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (15). Lemos destacou que o resultado é o segundo maior da história do banco num trimestre com um crescimento bastante expressivo.

"O resultado do banco nos deixa satisfeitos e dá segurança de que estamos no caminho certo. Ele foi traçado pelo mix de crédito do banco focado principalmente nas pessoas jurídicas para que possamos alavancar os negócios das empresas do Rio Grande do Sul", destaca.

Com relação ao segundo trimestre de 2025, o lucro líquido do banco totalizou R$ 377,7 milhões, uma elevação de 56,4% na comparação com o primeiro trimestre deste ano, puxado principalmente pelo crescimento da margem financeira e pelo comportamento favorável das perdas líquidas esperadas associadas ao risco de crédito. O dirigente destaca que os resultados do Banrisul se devem muito aos investimentos feitos pelo banco em tecnologia. "A tecnologia é fundamental para que possamos ter planos adequados, velocidade e ganho de escala. Quem não investir em tecnologia vai ficar para trás", acrescenta.

O presidente do Banrisul aponta que o banco é a empresa que mais investe em tecnologia no Rio Grande do Sul. "Chegaremos até o final do ano a um investimento de quase R$ 400 milhões em tecnologia", acrescenta.



No primeiro semestre de 2025, o saldo dos recursos captados e administrados alcançou R$ 123,9 bilhões, com crescimento de 6,8% em relação a dezembro de 2024, alavancado especialmente pela captação em depósitos a prazo, depósitos judiciais e administrativos e letras financeiras. O CDB Progressivo Pré, lançado no primeiro trimestre do ano, foi destaque com avanço de 128,4% no segundo trimestre em relação ao trimestre anterior, chegando ao saldo de R$ 974,0 milhões ao final de junho.

As captações em LCI e LCA cresceram 17,1% e 11,7% em junho de 2025, respectivamente, em relação a dezembro de 2024; e a captação em Letras Financeiras, incluindo subordinadas, cresceu 101,2% no mesmo período. Já o patrimônio líquido atingiu R$ 10,6 bilhões no final de junho de 2025, 2,3% superior a dezembro de 2024.

O presidente do Banrisul afirma que, como parte da estratégia para expandir a carteira comercial da instituição financeira, no primeiro semestre de 2025, foram inaugurados novos espaços Banrisul Empresas nos municípios de Pelotas, Santa Cruz do Sul, Bento Gonçalves, São Leopoldo e na Zona Sul de Porto Alegre. "Ainda em agosto, entrarão em funcionamento duas agências do Banrisul Empresas: no prédio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-RS), localizado na rua Dom Pedro II, 861, em Porto Alegre; e em Santa Maria. Os novos espaços são destinados exclusivamente a negócios desse público com foco na especialização, oferta de produtos e serviços”, diz.

Lemos destaca que a carteira de câmbio apresentou um crescimento expressivo de 51,1% em comparação a junho de 2024. "O aumento foi impulsionado pela expansão da atuação comercial e pelo incremento significativo nas operações de câmbio pronto, cujo volume foi de R$ 9,1 bilhões - R$ 3 bilhões a mais em relação ao mesmo período do ano anterior. A carteira de crédito alcançou R$ 64 bilhões em junho de 2025, alta de 3,2% frente a dezembro de 2024, refletindo, especialmente, a ampliação no saldo em crédito comercial, financiamentos de longo prazo e carteira de câmbio. O crédito comercial, a maior carteira do banco, totalizou R$ 39,1 bilhões, que corresponde a 61,1% do total de operações de crédito.

A modernização tecnológica foi mencionada pelo presidente do Banrisul e contempla investimentos em TI, autoatendimento, Datacenter, transformação digital, atendimento e relacionamento com clientes. Além de sistemas de informação e segurança patrimonial, bem como reformas e ampliações que totalizaram R$ 177,9 milhões no primeiro semestre.